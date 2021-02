Od ulice Save Maškovića do Mosta na Adi bulevarom sa 4 trake

BEOGRAD – Zamenik gradonačelnika Goran Vesić obišao je danas radove na rekonstrukciji ulice Save Maškovića u opštini Voždovac koja će biti proširena i umesto dve, imaće četiri saobraćajne trake, a kako je rekao, građani će odatle bulevarom sa četiri trake kroz nekoliko ulica moći da dođu do Mosta na Adi.

Vesić je rekao da je ulica Save Maškovića jedan od najvećih saobraćajnih problema u Beogradu jer, podsetio je, ima samo dve saobraćajne trake i svaki dan u vreme špica tu je veliko saobraćajno zagušenje.

„Konačno postaje bulevar sa četiri trake sa razdelnim ostrvom, koji će biti sa zelenilom, tako da će oni koji prolaze ovom ulicom konačno moći da je koriste bez saobraćajne gužve“, rekao je Vesić.

Naveo je da će se, kada bude završena rekonstrukcija ulice Save Maškovića, na uglu te ulice, Bulevara oslobođenja i Crnotravske raditi veliki kružni tok koji će, kaže, omogućiti da se saobraćaj odvija mnogo brže.

Dodao je da se širi i Crnotravska ulica, da će biti proširena i Borska ulica, te da će građani dobiti moderan bulevar sa četiri trake.

Vesić je podsetio da je u toku rekonstrukcija Bulevara patrijarha Pavla, na potezu od ulice Pere Velimirovića do Košutnjaka, i najavio da će to biti završeno do leta, verovatno u julu.

Istovremeno se, kaže, radi projektovanje za potez od Košutnjaka do Mosta na Adi i dodaje da će tender biti raspisan u narednih nekoliko meseci.

„Do januara sledeće godine biće završena veza od Mosta na Adi do Košutnjaka, a kada budemo uradili Borsku ulicu, koja je takođe u planu, i ulicu Pere Velimirovića građani će odavde (ulice Save Maškovića) bulevarom sa četiri trake kroz nekoliko ulica – Save Maškovića, Crnotravske, Borske, Pere Velimirovića i Bulevara patrijarha Pavla moći da dođu do Mosta na Adi“, istakao je Vesić.

Dodao da se nastavlja sa projektovanjem za proširenje ulice prema auto-putu i naselju Stepa Stepanović, kao i Bulevara Peke Dapčevića sve do petlje na auto-putu, te istakao da će građani koji žive u naselju Stepa Stepanović konačno dobiti adekvatan izlaz iz naselja, bez velikih saobraćajnih gužvi.

„Na ovaj način rešavamo veliki problem u ovom delu grada. Ovo će biti unutrašnja gradska obilaznica, koju radi Grad Beograd, a koja je pođednako važna kao i spoljna obilaznica koja se završava, trenutno se radi deonica od Orlovače do Bubanj potoka“, rekao je Vesić.

Predsednica opštine Voždovac Ivana Tomić Ilić rekla je da su Voždovčani dobili veliku investiciju zahvaljujući Gradu Beogradu, a posebno zameniku gradonačelnika, Direkciji za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda i službama opštine.

Izrazila je zadovoljstvo što će ulica Save Maškovića biti proširena jer su tu velike saobraćajne gužve.

„Sada će imati četiri saobrćajne trake, trotoare, a zamenik gradonačelnika kaže da će se paziti i na stabla, da nijedno ne bude posečeno. Izuzetno nam je važno da se ovaj problem reši, kao i silaz ka naseljima Stepa Stepanović i Braće Jerković, gde će se graditi i dečiji vrtić“, rekla je Tomić Ilić i dodala da se Voždovac ravnomerno razvija.

