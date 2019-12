Od večeras Trg bajki na Zvezdari

BEOGRAD – Večeras je ispred zgrade opštine Zvezdara otvoren Trg bajki u okviru manifestacije Beogradska zima, a zamenik gradonačelnika Goran Vesić podsetio je da Beogradska zima već petu godinu počinje upravo ovom manifestacijom.

Dodao je da je pripremljen veoma bogat program za decu ali i starije Beograđane i goste prestonice, da će Beogradska zima trajati do Sretenja, a da će na Trgu bajki za najmlađe Beograđane svakog dana do 31. decembra deca moći da uživaju u najlepšim bajkama od 12 do 19 sati.

On je najavio da će se narednih dana u okviru Beogradske zime otvarati i drugi programi i to na više od 20 lokacija u gradu, uključujući i prigradske opštine.

„Programi su namenjeni pre svega deci, od klizališta na Trgu republike koje se otvara 20. decembra, do Trga i Ulice otvorenog srca i Božićnog seoceta, dok je za doček Nove godine pripremljen bogat sadražaj za sve Beograđane i goste prestonice“, naveo je Vesić.

Direktor Ustanove kulture „Vuk Karadžić“ Svetislav Bule Goncić je kazao da je ceo decembar na Trgu bajki posvećen deci i našim najlepšim bajkama koje skupljao Vuk Karadžić, te da je povodom 200-te godišnjice od izdanja prvog Vukovog rečnika prirepmljena predstava o zaboravljenim slovima i rečima.

Zamenica predsednika Opštine Zvezdara Violeta Filip je kazala da je ta opština ponosna što je već petu godinu domaćin ovog divnog skupa i pozvala je mališane i njihove roditelje da posete Trg bajki.

