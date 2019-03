Od večeras u 22 časa na snazi 24-časovna zabrana tranzita kamiona kroz Madjarsku

Uprava carina Srbije saopštila je da će večeras od 22 časa do sutra u isto vreme na snazi biti odluka madjarskih organa o zabrani tranzita na teritoriji te zemlje što kako se navodi, utiče na formiranje kolona kamiona na graničnim prelazima ka Madjarskoj.

U saopštenju se navodi da su takve zabrane „redovna pojava“ na granici sa Madjarskom i da su na snazi „veći deo godine“.

„Kamioni od 1. marta do 1. jula ne mogu prolaziti kroz Madjarsku vikendom od 22 časa subotom do 22 časa nedeljom, dok se od 1. jula taj period produžava i tranzitiranje kamiona nije moguće od 8 časova u subotu do 22 časa u nedelju“, piše u saopštenju.

Uprava carina je saopštila i da postavllanje elektronskog sistema za praćenje tovara, takozvanih lokatora, „ni na koji način ne produžava postupak na granici“, već da je najčešći uzrok gužvi „odluka carinskih administracija susednih zemalja“.

