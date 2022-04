Odata pocast radniku BG elektrana nastradalom u bombardovanj

BEOGRAD – Prestavnici JKP „Beogradske elektrane“ danas su odali počast nastradalom kolegi Slobodanu Tršiću i obeležili 23 godine od njegove pogibije za vreme NATO agresije nad SR Jugoslavijom i bombardovanja toplane „Novi Beograd“, saopštili su iz ovog JK preduzeća.

Tom prilikom članovi porodice Trišić, menadžment „Beogradskih elektrana“, kolege, predstavnici Sindikalne organizacije „Beogradskih elektrana“, predstavnici UBNOR-a i bivši direktori preduzeća položili su vence na spomen obeležje Slobodanu Trišiću.

Kolega poginulog Trišića Goran Škrbić rekao je da je smrt njegoog prijatelja, i svih drugih nevinih žrtava bombardovanja naše zemlje, posebno boli „zato što je to rezultat svesnog čina moćnika kojima ljudske žrtve i razaranja nisu bili prepreka za ostvarivanje ciljeva“.

Prema njegovim rečima, tog 4. aprila 1999. godine oduzet je jedan nevin život čoveka koji je kao i mnogo puta do tada marljivo, savesno i pošteno završavao još jedno noćno dežurstvo, brinući o bezbednosti ove toplane.

Škrbić je naveo da ni posle 23 godine nema odgovora zašto se to desilo i zašto su meta bombardovanja bili civilni objekti i civili.

„Svaki naš napredak teško bi bio moguć ako se ne bismo sećali naše istorije i prelomnih događaja koji su određivali naš dalji put. Iz ovakvih tragičnih događaja moramo da izvučemo važne pouke, kao pojedinci, kao radnici ovog preduzeća i kao građani ove zemlje i da nikada više ne dozvolimo da nam se slične tragedije dogode. To je naša obaveza prema onima koji su izgubili svoje živote „, zaključio je Škrbić.

On je podsetio da ljudskost i toplina Slobodana Trišića nikada neće nestati iz sećanja kolega iz „Beogradskih elektrana“.

(Tanjug)

