Odbornici o podizanju spomenika Vudrou Vilsonu

BEOGRAD – Odbornici Skupštine grada Beograda usvojili su danas izmene rešenja o obrazovanju odbora za podizanje spomenika nekadašnjem američkom predsedniku Vudrou Vilsonu, a zamenik gradonačelnika Goran Vesić kaže da bi sledeće nedelje trebalo da bude održana prva sednica tog tela i raspisan konkurs za podizanje spomenika.

“Vudro Vilson je veoma snažno podržavao Srbiju tokom Prvog svetskog rata i ako je neko od američkih predsednika zaslužio ulicu, a četvorica ih u Beogradu već imaju, onda je to sigurno on. Sada je u pitanju tehničko menjanje ljudi iz Odbora kako bi to telo naredne nedelje moglo da ima sednicu”, rekao je Vesić.

Dodao je On je dodao da će nakon raspisivanja konkursa uslediti izbor rešenja o da će Vudro Vilson dobiti spomenik u istoimenom bulevaru u Beogradu.

(Tanjug)

