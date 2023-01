Održan skup u znak protesta zbog napada na antifašistički lokal Crni ovan

Stotinak građana okupilo se večeras u Novom Sadu u znak podrške lokalu „Crni ovan“, koji su napali maskirani neofašisti.

Prostorije, osoblje i gosti tog lokala sinoć su napadnuti četvrti put u prethodnih godinu dana.

U prethodna tri incidenta napadači nisu pronađeni, a policija je danas saopštila da su uhapšena trojica mlađih mukaraca, koji su osumnjičeni za nasilničko ponašanje.

Vlasnik „Crnog ovna“ Bojan Šovljanski rekao je za Autonomiju da je poražavajuće to što je tužilaštvo napad okarakterisalo kao nasilničko ponašanje, s obzirom da su njihovi životi sinoć bili ugroženi.

Dodao je da su napadači na sebi imali jasna nacistička obeležja, poput kukastog krsta, i rekao da nema sumnje da je napad bio isplaniran.

„Od priče da će uhapsiti i procesuirati napadače policija je došla do toga da su to bili samo mladići koji su popili, veselili se i eto na putu kući nenamerno napravili haos. To što su imali hladna oružja, očigledno nikom ništa. Na kamerama se jasno moglo videti da je u pitanju organizovani napad“, kazao je on.

Šovljanski je rekao da se gosti i osoblje lokala osećaju nesigurno, pogotovo jer su saznali da postoje Telegram grupe koje okupljaju više od 600 neonacista i u kojima se dele njegove lične informacije, kao i podaci o posetiocima Crnog Ovna.

On je dodao da nisu dobili nikakve garancije od lokalnih vlasti da će se nešto po ovom pitanju rešiti, odnosno da će im ubuduće biti garantovana bezbednost.

„Ne treba mi nešto da uradimo i obezbedimo, već Grad Novi Sad. Ta lica treba procesuirati kako bi se dao jasan primer da se ovo ne sme dešavati, da su takva dela kažnjiva i da su te organizacije zabranjene, njihova ideologija se ne sme širiti. Hitlerove ideje nisu dobrodošle u Novom Sadu, ni u multetničkoj Srbiji i Vojvodini, poznatoj po dugoj antifašističkoj tradiciji“, kazao je Šovljanski.

Trojica mlađih maskiranih muškaraca sinoć su razbili stakla na lokalu i fizički se obračunali sa osobljem i gostima, među kojima je bila i trudnica, a jedan gost teže je povređen.

Maskirani napadači su, prema svedočenju Šovljanskog i gostiju lokala, imali kod sebe noževe, boksere i palice.

(Beta)

