OEBS: Razočaravajuća odluka suda u slučaju pretnji novinarki Vojtehovski

Predstavnik OEBS-a za medije Arlem Dezir ocenio je kao razočaravajuću presudu suda u Beogradu u slučaju protiv osobe odgovorne za „užasne“ pretnje smrću i silovanjem novinarki Tatjani Vojtehovski i njenoj ćerki i poručio da takvi zločini moraju da budu oštro kažnjeni, a novinari zaštićeni.

Za pretnje smrću koje je putem Tvitera uputio novinarki TV Prva Tatjani Vojtehovski i njenoj ćerki, Viši sud u Beogradu juče je osudio Branka Tomića (36) iz Majdanpeka na uslovnu zatvorsku kaznu.

„Razočaravajuća jučerašnja sudska odluka da se izrekne uslovna kazna osobi odgovornoj za užasne pretnje smrću i silovanjem upućene novinarki Tatjani Vojtehovski i njenoj ćerki. Takvi zločini moraju da budu oštro kažnjeni i novinari zaštićeni“, napisao je danas Dezir na svom Tviter nalogu.

Disappointing court decision yesterday in #Serbia to give a suspended sentence to the person responsible for the horrible death and rape threats sent to journalist Tatjana @TVojtehovski and her daughter. Such crimes must be severely punished and journalists protected. #SOFJO

Nezadovoljstvo presudom u ovom slučaju izrazili su i Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i organizacija Reporteri bez granica.

(Beta)