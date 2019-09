Oko 2.000 ljudi bilo na Prajdu u Beogradu, gradjani se žalili da im policija nije dozvolila da udju

Na ovogodišnjoj Paradi ponosa u Beogradu bilo je oko 2.000 ljudi, a organizatori su primili pritužbe gradjana da nisu mogli ući na Prajd, iako su dolazili na unapred dogovorene tačke ulaza u vremenu predvidjenom za dolazak, rekao je danas Marko Mihailović iz Beograd Prajda.

Mihailović je za agenciju Beta kazao da je uprkos dobroj saradnji koju su organizatori imali prethodnih godina sa policijom, ove godine policija odbila da usliši molbu organizatora da se punktovi za ulaz sklone i da Prajd bude otvoren za sve gradjane i gradjanke, kao i da se blokada grada i saobraćaja svede na minimum.

„Takodje, primili smo veliki broj primedbi na neprimereno ponašanje policije, konkretno komentare koje su upućivali gradjanima koji su želeli da se priključe Prajdu. Planiramo da uputimo zvanično pismo nadležnim institucijama i očekujemo primerenu reakciju kao i nastavak saradnje na kojoj radimo godinama“, rekao je Mihailović za agenciju Beta.

On je naveo da je ove godine napravljen veliki pomak tokom samog Prajda i to najviše u zabavnom programu u parku Manjež koji je trajao do 23 časova i koji je, kako je kazao, imao odlične reakcije publike.

Parada ponosa održana je juče u Beogradu, a učesnici Prajda prošetali su centralnim gradskim ulicama. Šetnja je prošla je bez incidenata, a dogadjaj je završen zabavnim programom u parku Manjež u kasnim večernjim satima.

(Beta)