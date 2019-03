Oko 3.000 penzionera tuži grad zbog nezakonitosti

Nakon što je Danas objavio tekst o predsednici Višeg suda u Pančevu Stanki Simonović, koja je godinama na udaru lokalne vlasti i režimskih medija, jer radi isključivo u skladu sa zakonom, a ne po zahtevima vladajuće stranke, sada je na portalima Pančeva i Vršca došao na red advokat Stevica Nazarčić.

Nazarčić je za naš list govorio o slučaju pokradenih penzionera, kojima je Grad Vršac godinama unazad umanjivao penzije na račun samodoprinosa za kanalizaciju.

Nazarčić u izjavi za Danas objašnjava kako je bilo moguće to da su penzioneri u Vršcu više od 20 godina plaćali samodoprinos za kanalizaciju. On kaže da je sporna odluka o samodoprinosu doneta 1995, sa rokom važenja do 2025. godine. Takva odluka doneta je u skladu sa tada važećim zakonskim propisima o finansiranju lokalne samouprave.

– O uvođenju samodoprinosa građani se se izjašnjavali na referendumu, pa ako se dovoljan broj građana izjasni da ga prihvata, skupština lokalne samouprave donosi takvu odluku, što je i u Vršcu bio slučaj. Međutim, 2006. menja se Zakon o finansiranju lokalne samouprave i od tada penzije ne mogu biti opterećene samodoprinosom, ali se, verovatno po inerciji, sa primenom odluke kontinuirano nastavilo sve do 2013. god, ističe Nazarčić i dodaje da borba građana da im se taj namet ukine traje dugo.

– Neki građani su smatrali da lokalna samouprava nema pravo da umanjuje penzije po bilo kom osnovu i stoga se jedan od njih obratio Pokrajinskom zaštitniku građana. Ombudsman je 2013. dao preporuku Fondu PIO da obustavi naplatu samodoprinosa. Tokom te godine opština primećuje da ostaje bez dela sredstava i traži informaciju od vršačke filijale Fonda zašto se odluka od aprila 2013. ne primenjuje. Nakon što im je predočeno mišljenje ombudsmana, SO Vršac 2014. donosi zaključak kojim zahteva da se sa naplatom samodoprinosa nastavi, objašnjava advokat Stevica Nazarčić.

Nakon toga, Fond ponovo vrši obustavu po osnovu samodoprinosa, ali sada samo od penzija koje prelaze 70 odsto republičkog proseka zarada. Građanin koji se obratio Ombudsmanu, nezadovoljan postupanjem lokalne samouprave, pokrenuo je postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredbi Odluke koje se odnose na penzionere.

– Ustavni sud je, prihvatajući njegovu inicijativu, utvrdio da su te odredbe nezakonite. Nakon objavljivanja te odluke u Službenom glasniku februara 2017, prestaje se sa naplatom samodoprinosa od penzionera. Tokom leta i jeseni iste godine, veći broj penzionera podneo je tužbu smatrajući da se Grad Vršac neosnovano obogatio na njihov račun, usled nezakonitog postupanja njegovih organa. Procenjuje se da je takvih tužbi trenutno više od 3.000. Neki su postupci okončani, neki su još u toku, precizira Nazarčić.

Na pitanje Danasa kakav će po njemu biti epilog ovog slučaja, s obzirom na to da je predsednica suda koja je „stala na stranu“ penzionera na udaru lokalnih vlasti i medija, on kaže da najpre treba pojasniti da „predsednica suda nije stala na nečiju stranu“.

– Ona je samo starešina suda čija su parnična veća u drugom stepenu potvrdila pravni stav Osnovnog suda u Vršcu da su potraživanja penzionera osnovana. Dakle, ona ne sudi, već to čine druge sudije u sudu i verovatno da ovi predmeti ne bi uticali na odnos lokalnih vlasti i njima sklonih medija prema predsednici suda, da u međuvremenu Grad nije podneo žalbu Ustavnom sudu zbog povrede prava na pravično suđenje i da Ustavni sud, usvajajući tu žalbu, nije zauzeo pravni stavi da penzioneri nemaju pravo na povraćaj neosnovano naplaćenih iznosa jer je odluka proizvodila dejstvo sve dok Ustavni sud nije utvrdio nesaglasnost sa zakonom. U tom predmetu, istina, nova drugostepena presuda još uvek nije doneta, ali je u drugim istovrsnim predmetima (isti osnov i iste činjenice) sud zadržao svoj raniji pravni stav, navodi advokat iz Vršca.

Na osnovu toga, lokalni portal E Vršac, osuo je drvlje i kamenje na Stanku Simonović, kao starešinu Višeg suda, tvrdeći da sud kojim ona predsedava krši ustavna prava stranaka (u ovom slučaju Grada Vršca), što nije tačno, kaže Nazarčić, jer osnov za potraživanje oštećenih penzionera nije odluka Ustavnog suda iz 2016. godine, već nezakonito postupanje opštinskih organa počev od zakonskih izmena 2006.

– Stoga stojim pri stavu da i Osnovni sud u Vršcu i Viši sud u Pančevu ne greše u svojim odlukama. Mogući epilog je da Viši sud ostane dosledan i kada bude ponovo odlučivao u predmetu u kome mu je presuda ukinuta ili da se povinuje pravnom shvatanju Ustavnog suda i preinači presude odbijajući tužbene zahteve penzionera.

