„Oko sokolovo“ opažalo u proseku 1.300 prekšaja dnevo

BEOGRAD – Druga nedelja testiranja sistema „Oko sokolovo“ počela je danas, a do 10. avgusta kažnjavanja neće biti, već će nepropisno parkiranim vozačima, kojih je do sada bilo u proseku oko 1.300 dnevno, stizati obaveštenja sa molbom da to više ne čine, izjavio je sekretar za poslove komunalne milicije Ivan Divac.

Građani će, kako je Divac rekao, dobijati obaveštenja sa molbom da se više ne parkiraju na mestima koja nisu predviđena za to i da ne ugrožavaju bezbednost saobraćaja i kretanje ljudi i javnog prevoza.

(Tanjug)

