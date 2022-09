Okrugli sto o HIV-u: Lekove za prevenciju što pre uvesti na račun RFZO-a

Izvršni direktor udruženja „Potent“ Bratislav Prokić izjavio je danas, nakon okruglog stola na temu lečenja HIV-a, da je lekove za prevenciju te bolesti potrebno što pre uvesti na račun Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) u Srbiji.

„Srbija bi trebalo što pre da uvede preekspozicionu (PrEP) i postekspozicionu profilaksu (PEP) na račun fonda za zdravstveno osiguranje jer je to prevencija za ljude koji stupaju u nezaštićene seksualne odnose“, rekao je Prokić.

On je objasnio da PREP podrazumeva uzimanje leka, poput kontraceptivnih pilula, za sprečavanje dobijanja HIV virusa.

„Na konferenciji smo razgovarali o tome kako da unapredimo lečenje, a i kako da sprečimo diskriminaciju ljudi koji žive sa HIV-om koja je najčešća u zdravstvu“, rekao je Prokić.

Kako je naveo, problem je u tome što čak ni zdravstveni radnici ne znaju da li osobe koje boluju od HIV-a, a primaju terapiju, mogu, ili ne mogu ni na koji način, pa ni seksualnim putem, da prenesu HIV drugim osobama.

Prokić je istakao da se u Potent-u godišnje na HIV testira oko 2.000 ljudi, kao i da se u Srbiji leči oko 2.200 ljudi od ove bolesti.

Infektolog na Klinici za infektivne i tropske bolesti Dubravka Salemović istakla je da je HIV epidemija u Srbiji stabilna, da nema ekstremnog povećanja epidemije ali i da nema ni smanjenja.

„Kod oko 160 do 200 ljudi u Srbiji je poslednjih godina otkriven HIV. Zabrinjavajuće je to što je taj broj najveći kod mladih ljudi, uzrasta od 20 do 25 godina. To znači da je preventiva jako loša. Poenta ovog okruglog stola jeste da se preventiva popravi, da se uvede korišćenje tableta“, rekla je Salemović.

Okrugli sto „Nove perspektive prevencije i lečenja HIV infekcije“ je organizovan u nedelji Prajda, sa ciljem da okupi stručnjake iz Evrope i regiona kako bi razmenili iskustva i dobre prakse sa lekarima, farmaceutima, predstavnicima institucija i nevladinih organizacija u Srbiji koji su ključni akteri u sprovodjenju „Strategije za prevenciju i kontrolu HIV infekcije i AIDS-a u Srbiji 2018-2025“.

(Beta)

