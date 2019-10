Oktobarska nagrada Vlasotinca ministru Vukosavljeviću

BEOGRAD – Na svečanoj sednici povodom Dana opštine Vlasotince ministru kulture i informisanja Vladanu Vukosavljeviću uručeno je Oktobarsko priznanje za 2019. godinu za izuzetan doprinos u razvoju kulture i stvaranju uslova za bogatiji i sadržajniji kulturni život na teritoriji ove opštine.

„Vlasotince je paradigma onoga što se u strateškom smislu dešava i danas“, rekao je ministar podsećajući na kulturnu istoriju ove varoši koja je između dva rata imala i džez orkestar.

„Ako su postojala pevačka društva koja su se zvala „Karađorđe“, „Njegoš“ i „Mokranjac“, ali i džez orkestar koga nije imao ni jedan grad u Srbiji osim Beograda, onda je to upravo onaj zamišljeni raspon u kome se i danas kreće, u simboličkom smislu, kulturna politika ove zemlje“, naveo je ministar.

On je objasnio da je to čvrsto oslanjanje na svoju kulturno-istorijsku tradiciju, na svoj identitet i na jako strujanje sopstvene kulture s jedne strane, a sa druge „to je bio džez orkestar koji simboliše neophodnost, potrebu i spremnost srpske kulture da bude otvorena za one važne, zanimljive i kvalitetne uticaje drugih kultura i tradicija, koje složenim procesima kulturnih strujanja obogaćuju i osnažuju našu kulturu“.

Kako piše u obrazloženju, nagrada je dodeljena za nesebičnu pomoć u rekonstrukciji Kulturnog centra u kome je prošle godine realizivan projekat „Slike Vlasotinca“, a ove godine projekat „Pejzaži Vlasotinca“.

Ovaj veliki poduhvat deo je projekta Dijalek(a)t koji je na konkursu „Gradovi u fokusu“ podržalo Ministarstvo kulture i informisanja. Tim povodom, iz štampe je izašla i zbirka pesama „Oratim da ne patim“ na prizrensko-timočkom dijalektu, što je doprinelo popularizaciji ovog govora.

„Srpski jezik je naše utočište, naša kuća, krov nad glavom i naš identitetski koren, a dijalekat kojim se ponosi ovaj kraj i okolina jeste važna nota u velikoj melodiji srpskog jezika i treba je nositi kao svoju osobenost i znamen. Čuvajte svoj dijalekat, jer ćete tako čuvati svoj srpski jezik i svoju kulturu!“, poručio je ministar.

Dan Vlasotinca, 10. oktobar, obeležava se u čast oslobođenja ove opštine u Drugom svetskom ratu, a posvećen je onima koji su stradali za slobodu Vlasotinca i okoline.

„Današnji datum je, s jedne strane, prilika da se setimo onih koji su živote dali za bolji život pokolenja i prilika da vidimo šta smo mi, koji smo sada tu, uradili da bismo unapredili život tih naraštaja“, rekao je predsednik opštine Vlasotince Zoran Todorović.

