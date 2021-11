Oni zarađuju i do 3 puta više od proseka u Srbiji

Plate IT kandidata i do tri puta su više od prosečne plate u drugim sektorima.

To je pokazalo istraživanje „Puls srpske IT zajednice“ koje je sproveo najposećeniji sajt za zapošljavanje IT kandidata HelloWorld.rs i u kom je učestvovalo 2.238 IT stručnjaka, a portal B92.net dao je doprinos u prikupljanju potrebnih podataka.

Između ostalog, analiza je pokazala da su brojni benefiti poput fleksibilnog radnog vremena, rada od kuće i privatnog zdravstvenog osiguranja samo neki od razloga zašto je ovaj sektor među najtraženijim sektorima u Srbiji i oblast gde gotovo nema nezaposlenih.

Kada se govori o IT stručnjacima uglavnom se očekuje da je velika većina njih zadovoljna svojim poslom i radnim okruženjem.

„U pogledu zadovoljstva čak 82% programera je zadovoljno svojim poslom dok je ostatak ispitanika izrazilo nezadovoljstvo svojim poslom. Ove podatke treba uporediti sa podacima koji se tiču želje za promenom radnog mesta koji pokazuju da dve trećine njih ne traži aktivno posao, ali je zainteresovano za ponude. Svaki četvrti kandidat je u potrazi za novim zaposlenjem, a ostali ispitanici nemaju želju za promenom“, navodi se u izveštaju.

Sa druge strane do promene posla dolazi zbog određenih faktora koji utiču na ovu odluku. Stručnjacima iz IT oblasti je najbitnija plata prilikom donošenja odluke da li žele da promene radno okruženje, nakon toga sledi rad u novim tehnologijama, izazovniji projekti, kao i bolji work/life balans. Najmanje uticajan faktor za promenu posla jeste neslaganje u trenutnom timu.

Prosečna zarada više od 1.500 evra

Podatak da su IT stručnjaci prvi na listi najplaćenijih zanimanja već je poznato, ali se postavlja pitanje koliko oni zaista zarađuju.

„Prema dostupnim podacima do kojih je došao sajt HelloWorld.rs, prosečna plata programera ide preko 1.500 evra. Istraživanje je takođe pokazalo da veliki broj programera zarađuje i između 500 i 1.000 evra, što nam govori da je veliki broj programera na tržištu sa malim brojem godina relevantnog iskustva u ovoj industriji.

Da u ovoj industriji plate mogu biti i do pet puta više od prosečne plate u Srbiji pokazuju i podaci da čak 37% ispitanika zarađuje preko 2.000 evra“, navode sa tog sajta.

Osim visokih plata, programeri očekuju i dobar sistem beneficija, te poslodavci sve više moraju da rade upravo na benefitima koji će privući nove kadrove, odnosno – zadržati postojeće.

„U tom pogledu odgovori IT-jevaca pokazuju da im je omiljena beneficija fleksibilno radno vreme, a odmah nakon toga sledi i rad od kuće. Zatim na listi se nalaze i edukacije/obuke/konferencije, dodatni slobodni dani i privatno/dobrovoljno zdravstveno osiguranje. Beneficije poput velnes paketa, sporta i rekreacije, hrane i pića nalaze sa na dnu same liste. U pogledu faktora koji utiču na promenu posla, interesantno je primetiti da je kod muškaraca rad u novim tehnologijama na drugom mestu, dok je kod žena tek na četvrtom mestu. A work/life balans je kod žena na trećem mestu, dok je kod muškaraca na četvrtom mestu“, kaže se u izveštaju.

Bez fakulteta do sigurnog radnog mesta

U prethodnoj godini jedna od najaktuelnijih tema bila je prekvalifikacija u IT oblast. Veliki broj kandidata imao je potrebu da promeni svoj posao i zbog uslova upravo potraži svoje zaposlenje u najrazvijenijoj industriji.

„Da programeri ne moraju biti samo kandidati koji su završili fakultet pokazuje da je skoro četvrtina ispitanika završila srednju školu. Velika većina, 35% njih je fakultetski obrazovano (samo osnovne studije), 22% njih ima diplomu s master studija, dok diplomu više škole ima 17% ispitanika. Zanimljivo je da samo 1% njih završilo doktorske studije. Za sticanje novih znanja i veština najviše se koriste online kursevi, zvanična dokumentacija i blogovi/forumi“, dodaje se.

Beograd i Novi Sad najveći IT centri

U pogledu mesta prebivališta (i rada) 50% ispitanika je stacionirano u Beogradu, dok je 17% njih stacionirano u Novom Sadu, 8% u Nišu i 6% u Subotici, što pokazuje da su i dalje najveći IT centri Beograd i Novi Sad, ali ono što hrabri jeste da se gradovi poput Niša i Subotice pojavljuju na mapi IT tržišta i da se očekuje još veći broj programera u ovim gradovima.

Da je više stranih kompanija na tržištu pokazuju i podaci da najveći broj programera radi za strane IT kompanije čak 55% dok je 45% programera zaposleno u domaćim kompanijama, zaključuje se.

