Opao broj dece zaražene koronom tokom školskog raspusta

BEOGRAD – Direktor i pedijatar Doma zdravlja Savski venac u Beogradu Zoran Bekić rekao je danas da je broj novoobolele dece virusom korona u tom Domu zdravlja smanjen pet puta u odnosu na period pre jesenjeg raspusta.

„Ako znamo da je do raspusta broj inficiranih osoba dečijeg uzrasta bio od 15 do 25 dnevno, a tokom raspusta broj je pao na troje do petoro dece dnevno, to je smanjenje pet puta – to je jedna od posledica raspusta i to je sjajna odluka“, rekao je Bekić za RTS.

(Tanjug)

