Opozicija: Pepeo iz kragujevačke Energetike zagadjuje vazduh u nekoliko kragujevačkih naselja

U preduzeću Energetika koje isporučuje toplotnu energiju stanovnicima Kragujevca napravljena je „planina pepela“, koju vetar raznosi po okolnim naseljima, navela je odbornička grupa Zajedno za Šumadiju Zdrava Srbija.

Ocenili da su da toliko pepela nije bilo na prostoru preduzeća „nikada u njegovoj istoriji“ i nazvali to „najvećim kriminalom“.

Odbornik Ivica Samailović je na jučerašnjoj sednici Gradske skupštine zamolio gradonačelnika Kragujevca i odbornike da obidju deo Energetike gde se nalazi „planina pepela“.

„Znate šta to znači za gradajane koji žive u Lekinoj bari, naseljima Ilina voda, Beloševac, Pivara, Filip Kljajić? To je, ljudi, katastrofa, jer svakoga jutra kada dune malo jači vetar, tu su naslage pepela“, rekao je Samailović.

On je postavio pitanje zbog čega se taj pepeo ne deponuje na drugoj lokaciji već godinu dana.

Samailović je rekao i da su u delu prema naselju Beloševac počeli da odlažu pepeo iz Energetike, uz nabacivanje zemljišta čime se, kako je ocenio, pravi „ruglo u 21. veku“.

(Beta)

