Opozicija: Tanka većina, bliži novi izbori u Beogradu

BEOGRAD – Nakon što je Nikola Nikodijević ponovo izabran za predsednika Skupštine grada Beograda, glasovima 56 odbornika SNS i SPS, i jednog samostalnog odbornika, predstavnici opozicije ocenili su da je to “tanka” većina, sa kojom je, kažu, teško voditi grad i donositi odluke.

Šef odborničke grupe “Moramo” Dobrica Veselinović rekao je novinarima da SNS i SPS imaju “tanku većinu” jer imaju jednog odbornika koji je “prebegao” iz koalicije NADA i dao im podršku.

“To smo ustanovili time što svi odbornici opozicije nisu uzeli glasačke listiće i nisu izašli na glasanje. Prostim prebrojavanjem videli da je on jedna osoba koja čini dodatak toj većini”, rekao je Veselinović.

Zato će, kaže, biti “vrlo čupavo” da se većina u gradskom parlamentu i održi.

Šef odborničke grupe

Narodne stranke Miloš Pavlović rekao je da u gradskom parlamentu nije formirana većina koja bi mogla da funkcioniše u narednom periodu, jer bi, tvrdi, u suprotnom, na današnjoj sednici birali gradonačelnika Beograda i Gradsko veće.

Na pitanje kako Narodna stranka gleda na mogućnost novih izbora u Beogradu, Pavlović je rekao da novi izbori uopšte ne treba da budu tema i da je to „dimna zavesa“ koja je, kako kaže, poslužila da se opravda razgovor Aleksandra Vučića i Dragana Đilasa.

Šef odborničke grupe „Ujedinjeni“ Mila Popović rekla je da su većinu u Skupštini grada formirale stranke koje su izgubile poverenje građana Beograda.

Dodala je da je Skupština grada “oročena” i da su posle današnje sednice bliži novi izbori u Beogradu.

(Tanjug)

