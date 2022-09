Oproštaj od leta: Stižu jesenje kiše s peskom iz Sahare

Prema njegovim proračunima, današnji dan će biti najtopliji dan ove sedmice i ujedno poslednji najtopliji dan ovog kalendarskog leta, ako ne i ove sezone. Maksimalna temperatura biće od 27 do 33 stepena, u Beogradu oko 30 stepeni.

Kako je objasnio, lepo vreme koje će se zadržati naredna dva dana, promeniće se prvo u severnim i severozapadnim delovima zemlje i to u četvrtak krajem dana.

Ista promena zahvatiće ostatak zemlje u petak, kada se očekuje jače naoblačenje s kišom, pljuskovi i grmljavine.

„Zbog snažnog jugozapadnog strujanja, sa severa Afrike se očekuje dolazak čestica pustinjskog peska, pa se očekuju padavine sa tim česticama. Najduže suvo vreme zadržaće se na jugu i na istoku Srbije, a samim tim i najtoplije“, najavio je meteorolog Đorđe Đurić.

Temperatura će biti od 22 na severozapadu do 32 stepena na jugoistoku Srbije. Dolazak hladne vazdušne mase iznad toplog tla, usloviće da atmosfera burno odreaguje, pa se ponegde očekuju i grmljavinske oluje s gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima.

Narednog vikenda možemo u Srbiji očekivati pravo jesenje vreme, kaže meteorolog.

Očekuje se da bude umereno do pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz drastičan pad temperature. Uz pojačan severozapadni vetar, maksimalna temperatura biće od 16 do 24 stepena, a u nedelju uglavnom ispod 20 stepeni.

„Normalne srednje maksimalne temperature vazduha za sredinu septembra u Srbiji su od 22 do 25 stepeni, tako da će one narednih dana biti uglavnom oko prosečnih vrednosti. Četvrtak i petak doneće za pet do sedam stepeni više temperature od proseka, ali ne zadugo, jer se već za sledeći vikend očekuje drastičan pad i one će biti i za pet stepeni ispod prosečnih vrednosti“, zaključuje Đorđe Đurić za „Blic“.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.