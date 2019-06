Opština Čukarica obeležila svoju slavu

BEOGRAD – Liturgijom, litijom i lomljenjem slavskog kolača beogradska opština Čukarica danas je obeležila svoju slavu – Silazak Svetog Duha na apostole (Duhovi).

Liturgija je služena u Hramu Svetog Đorđa na Banovom brdu nakon čega je krenula litija Kirovljevom ulicom, Požeškom, Ulicom Petra Mećave i Lješkom ulicom do Šumadijskog trga i zgrade opštine Čukarica u kojoj su slavski kolač prelomili predsednik te opštine Srđan Kolarić, zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić i sveštenstvo.

Kolarić je rekao da opština Čukarica više od sto godina obeležava slavu, silazak Svetog Duha na apostole.

„Mi, kao ljudi koji predstavljamo i radimo u ovoj opštini, trudimo se od prvog dana da budemo servis građana, da ih saslušamo i vidimo njihove potrebe i da onda zajedno sa Rapublikom, Gradom, nadležnim institucijama i javnim komunalnim preduzećima rešavamo te probleme“, rekao je Kolarić.

Istakao je da je, uz odličnu saradnju sa Republikom i Gradom, svake godine sve veći budžet opštine Čukarica koji se ulaže u ono što građani traže.

„Svaki dan na Čukarici je bolje i to se vidi“, naglasio je on i dodao da ta opština rešava komunalne probleme i brine o svim svojim građanima.

Zamenik gradonačelnika je, u ime Grada Beograda, svima sa teritorije opštine Čukarica čestitao slavu.

„Kažu da svetac koga slavite na neki način određuje vašu sudbinu. Ako je to tako, a jeste, onda je vaša sudbina takva da morate da budete bolji od drugih jer slavite jedan od najvećih hrišćanskih praznika. Slavite dan kada je ustanovljena hrišćanska crkva i to je posebna obaveza za Čukaricu, a to znači da odluke koje se donose treba da se donose u interesu građana“, rekao je Vesić.

Istakao je da je do sada bilo tako i dodao da će se nastaviti u tom pravcu – da se svakog dana rešavaju problemi i poboljšava kvalitet života građana Beograda.

Vesić je sa ponosom naglasio da će Čukarica u narednim godinama verovatno biti najveće gradilište u Beogradu i pomenio da će najveći beogradski projekat, izgradnja metroa, početi upravo sa Čukarice.

„Čuo sam pre neki dan da je jedan od naših neistomišljenika rekao kako mi pravimo metro koji ide ni iz čega nigde. Za njih je Čukarica izgleda ništa. Za nas nije ništa, za nas je važna i važno je da odavde počne metro. To će omogućiti da se Čukarica posebno razvija jer kada gradite metro to podiže vrednost stanova, daje mogućnost da se više investira“, rekao je Vesić.

Naveo je da se na teritoriji opštine Čukarica rešavaju veliki, ali i mnogi manji problemi.

„U narednom periodu nas čeka zaista mnogo obaveza jer Grad Beograd i opština Čukarica, kao i ostale gradske opštine, imaju mnogo nasleđenih problema. Nema naselja u kome ne postoje problemi, ali ako svake godine rešimo makar jedan, znači da polako postajemo bolje mesto za život ljudi“, dodao je Vesić.

(Tanjug)