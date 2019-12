Opštine preuzimaju predmete u vezi sa ozakonjenjem objekata

BEOGRAD – Načelnica Gradske uprave Grada Beograda Sandra Pantelić, sekretar za poslove ozakonjenja objekata Nemanja Stajić i predsednica opštine Savski venac Irena Vujović, potpisali su danas dokument kojim je omogućeno da ova opština preuzme predmete koji joj sleduju nakon promene Statuta grada, a primenjivaće se od 1. januara naredne godine.

Nakon što je Skupština grada krajem jula usvojila novi Statut grada, postalo je izvesno da će gradske opštine preuzeti deo nadležnosti vezanih za poslove ozakonjenja objekata.

Igor Begović iz Sekretarijata za poslove ozakonjenja objekata – Sektor za područje opština Vračar, Stari grad, Savski venac i Zvezdara, rekao je da će u skladu sa promenom Statuta grada, gradske opštine od 1. januara biti nadležne za objekte površine do 400 kvadratnih metara, saopštio je Beoinfo.

„Prigradske opštine će sa druge strane imati nadležnost za rešavanje predmeta vezanih za objekte površine do 3.000 kvadratnih metara. Svi predmeti koji se tiču objekata čija površina prevazilazi pomenute granice, ostaju u nadležnosti Grada Beograda, odnosno Sekretarijata za poslove ozakonjenja objekata. Sve ovo je učinjeno zbog ekonomičnijeg i efikasnijeg postupka, s obzirom na to da je uočeno da nije svim građanima lako da dolaze u Gradsku upravu“, rekao je on.

Od sada će građani sve svoje poslove vezane za ozakonjenje objekata moći da završe u matičnoj opštini i neće morati da dolaze iz rubnih delova grada u centar. Građanima će biti lakše, jednostavnije i pristupačnije, a upravo zbog toga je i određena površina do 400 kvadratnih metara bruto, jer su uglavnom u pitanju porodični objekti i manji objekti namenjeni za stanovanje više porodica. Gradskim opštinama će ukupno biti dodeljno više od 166.000 predmeta, kazao je Begović.

Načelnica odeljenja za ozakonjenje objekata i inspekcijske poslove Opštine Savski venac Marina Šibalić istakla je da očekuje da će u Opštinu Savski venac stići između 3.500 i 4.000 predmeta.

Spremni smo za preuzimanje i početak rada na postupku ozakonjenja, a u okviru Opštine Savski venac formirano je i odeljenje sa odsekom za ozakonjenje objekata. U šalter-sali obezbeđen je šalter na kojem će građani moći da dobiju sve informacije o toku svog predmeta, kao i informacije o tome šta je sve potrebno da bi se postupak ozakonjenja uspešno obavio, navela je ona.

Po preuzimanju predmeta, moraćemo da ih presigniramo i uvedemo u našu evidenciju. Molim građane za malo strplhjenja do okončanja tog procesa, ali očekujem da ćemo već od 1. januara biti spremni za postupanje po tim predmetima, rekla je Šibalić.

(Tanjug)