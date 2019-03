Osobe sa HIV i AIDS ne mogu da podignu terapiju zbog elektronskog recepta

Unija organizacija Srbije koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV/AIDS-om (USOP) pozvala je danas sve nadležne da hitno pronadju rešenje zbog nefunkcionalnosti elektronskog recepta zbog kojih osobe sa HIV-om i AIDS-om u Srbiji nisu u mogućnosti da prime terapiju već nekoliko dana.

USOP je saopštio da osobe sa HIV-om i AIDS-om koje se leče na klinikama u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, gde im se ispisuje terapija, već nekoliko dana ne mogu tu terapiju da podignu u apotekama.

Kako je USOP naveo problem je u nefunkcionisanju elektronskog E-recepta odnosno da se više ne koristi klasični (papirni) recept koji je do nedavno bio u upotrebi za te pacijente, kao i da ne postoji nijedan način da ti pacijenti dobiju svoju terapiju.

„Prekid uzimanja terapije može da dovede do povećanja kopija virusa kod ovih osoba odnosno do skoka viremije, a u nekim slučajevima i do pojave rezistencije na terapiju koja se uzima ili uzimala“, navodi se u saopštenju i dodaje da „HIV pozitivne osobe ne smeju da prekinu uzimanje terapije ni jedan dan“.

USOP je kazao da to može dovesti do novih slučajeva prenosa infekcije i potrebu promene terapije kod onih koji eventualno postanu otporni, kao i da sve to može „mnogo da košta budžet Srbije iz kojeg se odvajaju sredstva za lečenje tih pacijenata“.

„Ono što još više zabrinjava jeste to što, ukoliko se bude odugovlačilo sa pronalaženjem barem privremenog rešenja za pomenuti problem nefunkcionisanja E-recepta, se stvara mogućnost za širenje infekcije“, navodi se u saopštenju.

USOP je apelovao nadležnim da ukoliko greška u sistemu elektronskog recepta ne može brzo da se reši, da omoguće HIV pozitivnim pacijentima da svoju terapiju, dok se problem ne reši, ponovo podižu klasičnim receptom.

„Ističemo da ukoliko HIV pozitivna osoba redovno (svakodnevno, bez prekida) uzima terapiju virus postaje nedetektabilan i ta osoba tada nije infektivna i ne može u bilo kojoj situaciji da prenese HIV drugoj osobi“, navodi se u saopštenju i dodaje da su „redovnim uzimanjem propisane terapije minimalne mogućnosti da se razvije otpornost“ i da trenutni problem predstavlja „veliku opasnost za celo društvo kada su u pitanju HIV i AIDS“.

(Beta)