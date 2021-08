Ostalo manje od 2 ha za tretman protiv požara u Vinči

BEOGRAD – Dogašavanje požara na deponiji Vinča je nastavljeno u ponedeljak, a od prvobitnih šest hektara pod požarom ostalo je nešto manje od dva hektara koje je potrebno tretirati, saopštio je sinoć Sekretarijat za zaštitu životne sredine.

Znatna površina zahvaćena požarom sa istočne strane prekrivena je inertnim materijalom, dok je na nepristupačnoj kosini vide efekti tretiranja emulzijom na bazi algi.

Ka severoistočnoj strani probijen je put i započeto je prekrivanje inertnim materijalom sa donje strane deponije.

Požar je i dalje dubinskog karaktera, a beli dim je tokom dana bio prisutan u primetno manjoj količini, ali se predveče njegovo prisustvo ponovo intenziviralo, što je, na osnovu mišljenja prisutnih vatrogasaca, posledica promene u vazdušnom pritisku i promene pravca vetra.

U aktivnostima gašenja požara učestvuju ekipe „Beo čiste energije“ i vatrogasna jedinica, navodi se u saopštenju koje je preneo Sekretarijat za informisanje Grada Beograda.

Takođe, od Gradskog zavoda za javno zdravlje, Sekretarijat je dobio i dnevni izveštaj o stanju zagađenosti vazduha do 20 časova.

Analizom podataka dobijenih sa automatskih mernih stanica utvrđeno je sledeće:

1. Na mernom mestu AMS Ovča

· Koncentracije sumpor dioksida su se kretale u rasponu od 11 µg/m3 do 63 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 29 µg/m3

· Koncentracije azot dioksida su se kretale u rasponu od 6 µg/m3 do 16 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 10 µg/m3

· Koncentracije suspendovanih čestica RM10 su se kretale u rasponu od 18 µg/m3 do 50 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 30 µg/m3

· Koncentracije suspendovanih čestica RM2,5 su se kretale u rasponu od 8 µg/m3 do 22 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 13 µg/m3

Na osnovu navedenih koncentracija izračunavanjem indeksa kvaliteta vazduh se za navedeni period može oceniti kao odličan ili dobar.

2. Na mernom mestu AMS Zemun

· Koncentracije sumpor dioksida su se kretale u rasponu od 8 µg/m3 do 191 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 70 µg/m3

· Koncentracije azot dioksida su se kretale u rasponu od 18 µg/m3 do 78 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 35 µg/m3

· Koncentracije suspendovanih čestica RM10 su se kretale u rasponu od 36 µg/m3 do 385 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 101 µg/m3

· Koncentracije suspendovanih čestica RM2,5 su se kretale u rasponu od 13 µg/m3 do 65 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 24 µg/m3

Na osnovu navedenih koncentracija izračunavanjem indeksa kvaliteta vazduh se za navedeni period može oceniti kao zagađen, i jako zagađen pre svega zbog koncentracija suspendovanih čestica RM10 u periodu od 08:00 do 09:00 časova.

3. Na mernom mestu AMS Bulevar despota Stefana

· Koncentracije sumpor dioksida su se kretale u rasponu od 30 µg/m3 do 178 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 74 µg/m3

· Koncentracije azot dioksida su se kretale u rasponu od 47 µg/m3 do 133 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 95 µg/m3

· Koncentracije suspendovanih čestica RM10 su se kretale u rasponu od 34 µg/m3 do 59 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 41 µg/m3

· Koncentracije suspendovanih čestica RM2,5 su se kretale u rasponu od 15 µg/m3 do 37 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 22 µg/m3

Na osnovu navedenih koncentracija izračunavanjem indeksa kvaliteta vazduh se za navedeni period može oceniti kao dobar i prihvatljiv, pre svega zbog koncentracija azot dioksida u periodu od 10 do 14 časova, odnosno sumpor dioksida od 14 do 16 sati.

4. Na mernom mestu AMS Novi Beograd

· Koncentracije sumpor dioksida su se kretale u rasponu od 18 µg/m3 do 232 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 84 µg/m3

· Koncentracije azot dioksida su se kretale u rasponu od 16 µg/m3 do 72 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 31 µg/m3

· Koncentracije suspendovanih čestica RM10 su se kretale u rasponu od 23 µg/m3 do 36 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 29 µg/m3

· Koncentracije suspendovanih čestica RM2,5 su se kretale u rasponu od 10 µg/m3 do 17 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 14 µg/m3

Na osnovu navedenih koncentracija izračunavanjem indeksa kvaliteta vazduh se za navedeni period može oceniti kao dobar i prihvatl?iv , pre svega zbog koncentracija sumpor dioksida u periodu od 15 do 18 časova.

5. Na mernom mestu AMS KBC dr Dragiša Mišović

· Koncentracije azot dioksida su se kretale u rasponu od 17 µg/m3 do 30 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 23 µg/m3

· Koncentracije suspendovanih čestica RM10 su se kretale u rasponu od 6 µg/m3 do 48 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 16 µg/m3

· Koncentracije suspendovanih čestica RM2,5 su se kretale u rasponu od 10 µg/m3 do 16 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 13 µg/m3

Na osnovu navedenih koncentracija izračunavanjem indeksa kvaliteta vazduh se za navedeni period može oceniti kao odličan ili dobar.

6. Na mernom mestu AMS Vinča

· Koncentracije sumpor dioksida su se kretale u rasponu od 8 µg/m3 do 17 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 11 µg/m3

· Koncentracije azot dioksida su se kretale u rasponu od 3 µg/m3 do 9 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 5 µg/m3

· Koncentracije suspendovanih čestica RM10 su se kretale u rasponu od 13 µg/m3 do 27 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 19 µg/m3

· Koncentracije suspendovanih čestica RM2,5 su se kretale u rasponu od 10 µg/m3 do 23 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 15 µg/m3

Na osnovu navedenih koncentracija izračunavanjem indeksa kvaliteta vazduh se za navedeni period može oceniti kao odličan ili dobar.

Građanima se savetuje da ukoliko osete prisustvo dima u vazduhu zatvore prozore i izbegavaju boravak na otvorenom prostoru.

Informacije o trenutnom kvalitetu vazduha kao i preporuke za ponašanje opšte populacija ali i posebno osetljivih grupa dostupne su na internet stranici www.beoeko.com , dođu iz Sekretarijata za informisanje Grada Beograda.

(Tanjug)

