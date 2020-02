Ostvaren srpski san: Joj što volim ovaj režim, plata ide, a ja ležim… (video)

Zvuči kao srpski san — iz sopstvene fotelje do evropskih plata, bez fiksnog radnog vremena.

U Srbiji je obično prva pomisao kada se spomene pokretanje sopstvenog biznisa, bilo da je u pitanju prodavnica zdrave hrane, pekara ili IT kompanija, da li je to „sigurna zarada“, uz standardni komentar — „pa to već postoji“. Pojam sigurnosti na poslu iščezao je davnih dana. Naime, u 21. veku se očekuje da će ljudi tokom radnog veka promeniti 7-10 potpuno različitih poslova.

Svakako da je u postmodernom svetu teško biti inovativan i stvoriti proizvod ili uslugu koja ne postoji. Kreativnost se sastoji u sitnim stvarima koje donose originalnost i obezbeđuju zaradu. Upravo „priča“ koja prati proizvod, daje mu dodatnu vrednost, kao i način oglašavanja — sposobnost korišćenja alata društvenih mreža. Stvaranje dodatne vrednosti u vidu kvalitetnije prezentacije razlog je zašto će kupac preko vaše internet prodavnice nabaviti proizvod, a ne putem platforme „Aliekspres“…

Srpski san — evropska plata, posao od kuće

Sve je investicija, pa je tako za pokretanje lokalnog biznisa (npr. pekare) potrebno minimum 5.000-8.000 evra, dok statistika pokazuje da devet od deset ovakvih poslova propadnu u prvoj godini poslovanja.

Zato je možda rešenje za srpsku dihotomiju — „ako odem u inostranstvo, imaću para, a ako ostanem u Srbiji, imaću društvo“ — upravo internet prodaja. Spoj lepog i korisnog uz znanje savremenih veština može biti put do solomonskog rešenja: ostanak u Srbiji uz evropsku zaradu.

Tim pre što živimo u eri dominacije interneta i zarade preko različitih servisa koji su nam dostupni. Fenomen „dropšipinga“ predstavlja jedan deo internet trgovine koji se može podvesti kao posao posrednika u prodaji. Zvuči jednostavno, ali obično ono što zvuči lako, u praksi je mnogo teže.

Neophodna je investicija u znanje…

Da biste dostigli željeni nivo poznavanja tržišta i kreativnosti, neophodna je investicija, pre svega u znanje. Strani jezici, veština prodaje, poznavanje pulsa tržišta, dizajnerska kreativnost itd… dok se ne dođe do onog proizvoda koji je tražen. Sve te veštine mora poznavati moderni internet preduzetnik, koji može sebi da priušti rad iz sopstvene fotelje. Nekom će možda zazvučati kao model „radio ne radio, svira mi radio“, ali za uspešno poslovanje preko interneta formula uspeha je konstantno praćenje trendova na tržištu i osluškivanje potreba potrošača.

Za otvaranje internet prodavnice i pokretanje „dropšing“ trgovine neophodni su samo internet i računar, ali za uspešan posao, zbog velike konkurencije, potrebno je mnogo truda, iskustva i poznavanje psihologije kupaca.

Pasivna zarada — aktivni prihodi

Pasivna zarada preko interneta postala je ključ uspeha mnogih ljudi. Dok ste na primer na putu ili sa prijateljima na kafi, neko putem interneta kupuje proizvod koji prodajete, a da vi niste došli u fizički kontakt sa njim. Moć pasivne zarade preko internet trgovine kroz nova zanimanja nije iluzija, već realnost kojom se bave hiljade ljudi u Srbiji.

Na internetu ima mnoštvo naslova i priča o ljudima iz Srbije koji se iz svog malog mesta bave „dropšipingom“ — preprodajom proizvoda iz Kine na zapadno tržište pre svega, čime ostvaruju značajne prihode. Priče zvuče bajkovito, ali internet nam je omogućio da svetsko tržište bude na dva klika od našeg mesta, gde god se nalazili.

O temi pasivne zarade preko pokretanja prodavnica na internetu sa dostupnim tržištem čitavog sveta, u emisiji „Tehnogram“ govore Aleksandar Stanić, onlajn preduzetnik i Stefan Zorić, konsultant za internet trgovinu.

(Marko Nikolić, Sputnjik)