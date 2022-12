Otvoren dnevni prihvatni centar za beskućnike, narednih dana i privremeno prenoći

BEOGRAD – Dnevni prihvatni centar za beskućnike u Beogradu, gde će moći da dobiju obrok, topli napitak, ugreju se, čistu i toplu odeću, koriste kupatilo, ali i psihosocijalnu pomoć otvoren je danas u Lominoj ulici.

Kako je najavila gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Aleksandra Čamagić narednih par dana će biti otvoreno i privremeno prenoćište koje može da primi 25 lica bez krova nad glavom.

Ona kaže da nema tačnih podataka o broju beskućnika na teritoriji Beograda, ali da je prema poslednjem popisu iz 2011. godine reč o 164 lica, dok dnevni prihvatni centri na teritoriji grada ukupno mogu da prime 104 osobe.

Ona je rekla da će, ukoliko bude potrebno, kapaciteti biti prošireni, a u narednih par dana će, dodaje, biti otvoreno i privremeno prenoćište koje može da primi 25 lica.

„Za početak ćemo otvoriti prenoćište za 25 lica, ali ukoliko bude potrebno svakako ćemo proširiti i te kapacitete“, rekla je Čamagićeva.

Ona je istakla da se istoj zgradi na adresi Lomina 17, pored ovog dnevnog prihvatilišta nalazi i Gradski centar za socijalni rad, i naglasila da oni koji imaju potrebu tu takođe mogu da se informišu o tome koje usluge su im na raspolaganju.

Grad finansira i izdavanje ličnih dokumenata, istakla je Čamagićeva i dodala da je to prvi korak ka ostvarivanju pomoći, komunikacija je, kako kaže, dvosmerna, i nije moguće nekoga smestiti u trajna prihvatilišta koja postoje na teritoriji grada ukoliko on to ne želi.

„Pored ovog dnevnog prihvatnog centra grad Beograd je osnivač i ustanove prihvatilišta za stara lica i osobe koje imaju potrebu da tamo budu smeštene, i naravno po uputu Gradskog centra za socijalni rad mogu i tamo da dobiju smeštaj u trajanju do 6 meseci“, rekla je Čamagićeva.

Sekretar Crvenog krsta Beograda Nikola Prica je posebno naglasio i psihosocijalnu pomoć koju, oni koji borave u ovom dnevnom prihvatilištu mogu da dobiju.

„Moram da kažem da sam vrlo ponosan na to što na taj način uspeli da nekoliko beskućnika usmerimo na pravi put, našli su posao i snašli se za iznajmljivanje nekih soba, tako da su se sklonili sa ulice“, rekao je Prica.

On dodaje da se ovakvom vrstom pomoći bave od 2018. godine, te je uz veliku pomoć volontera Crvenog krsta Beograda, sve funkcioniše dobro, i ističe da je pomoć građana, svakako potrebna.

„Građani mogu da doniraju odeću, važno je da je čista i čitava, potvrda sa hemijskog čišćenja je bila neophodna samo u vreme pandemije, tokom vanrednog stanja. Sve što žele da doniraju mogu da odnesu svakoj organizaciji Crvenog krsta na teritoriji Beograda, i pomoć će biti raspoređena tamo gde je potrebno“, naglasio je Prica.

Osim odeće, mogu se donirati i sredstva za higijenu, ćebad i slično, dok lekove, vitamine i ostali potrebni sanitetski materijal obezbeđuje Crveni krst.

(Tanjug)

