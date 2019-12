Otvoren renovirani Dom na Karaburmi za stara lica

BEOGRAD – Danas je otvorena obnovljena radna jedinica Gerontološkog centra Beograd – Dom stacionar na Karaburmi, a ministar Zoran Đorđević kazao je da je taj dom primer kako treba da izgledaju objekti po najvišim evropskim standardima.

Dom na Karaburmi otvorili ministar za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić, koji je ocenio da su uslovi za 111 korisnika kojima je potrebna pomoć sada odlični.

Ministar Đorđević je podsetio da je politika Vlade i ministarstva na čijem je čelu da rekonstruišu sve objekte za smeštaj odraslih, ali i dece.

Kazao je da je u ovaj objekat uloženo 150 miliona dinara, da je to radila Kancelarija za javna ulaganja, a „mi smo dodali 23 miliona za opremu, krevete i dušeke“.

On je kazao i da je u planu obnova objekata u unutrašnjosti, u Somboru, Vrbasu, na jugu Srbije.

„Svi naši korisnici, pogotovo oni najstariji, zaslužuju najbolje moguće uslove“, poručio je.

Đorđević je na pitanje o isplati dečjih i roditeljskih dodataka kazao da sve ide po planu, te da isplate idu od 20. do 25. u mesecu.

„Sve se isplaćuje, danas je urađena i poslednja isplata i svi su dobili novac“, naveo je.

Na pitanje zašto su izmene zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom odložene za sledeću godinu, rekao je da se odvaja novih 200 miliona evra za mere koje podstiču rađanje dece, te da će se u skladu sa tim planovima ići na izmene i dopune zakona.

Đorđević je kazao i da je njegov predlog da se, kada je reč o osobama sa invaliditetom, osnuje transparentan registar pri Inspektoratu rada.

„Tamo gde se dokaže da postoji diskriminacija osoba sa invaliditetom da osnujemo transparentan registar, da svako ko je kršio zakon i diskriminisao osobe sa invaliditetom bude u tom registru“, naveo je ministar.

Dodao je da se izrada socijalnih karata očekuje sledeće godine i da na transparentan način bude deljen novac ubuduće, „kako bismo skinuli sumnju da neko ko nema pravo nešto dobija“.

„To će biti dodatni impuls lokalnim samoupravama koje će imati socijalnu kartu svojih lokalnih samouprava i uz naš podsticaj da daju neke nove privilegije“, kazao je Đorđević.

Nove mere očekuju i hranitelje i hraniteljske porodice, kaže ministar, dok za novo odlaganje uvođenja platnih razreda kaže da nije u njegovoj nadležnosti, već Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

„Ali, najbitnije su nam medicinske sestre i medicinsko osoblje koje dosad u sistemu socijalne zaštite nije bilo prepoznato na pravi način. To će sigurno biti i počeće da funkcioniše u jednom trenutku“, rekao je Đorđević i dodao da je ove godine povećanje plata i da se na taj način uspostavlja ravnopravnost.

Gradonačelnik Radojičićje rekao da je za Grtad znalajno da je Dom na Karaburmi završen za godinu dana, da su standardi na visokom nivou, a da je posebno dobro opremljena intenzivna nega gde su najteže ugroženi korisnici koji iziskuju najveću pažnju. „Osoblje ovde radi odgovoran i težak posao i ja im odajem priznanje“, kazao je Radojičić.

Podsetio je da Beograd ima 400 hiljada penzionera, a da se sledeće godine za njih planiraju još 2 kluba, uz postojeća 32.

„Želimo da imamo što je moguće više ovakvih objekata da penzioneri i oni kojima je pomoć neophodna imaju gde da provode vreme. Grad je opredelio 4,9 milijardi dinara Sekretarijatu za socijalna davanja“, naveo je Radojičić.

Upitan da li je zadovoljan subvencijama, s obzirom da novosadska lokalna uprava omogućava besplatne vrtiće za decu, rekao je da mu je jedna od ideja kada je preuzeo dužnost bila da Beograd bude zdraviji i bolje prilagođen deci.

„To su teški zadaci i pitanje je vizije. Ali mislim da svi zajedno možemo da nađemo konsenzus. Grad treba da učini sve što je moguće da dostigne taj nivo da vrtići budu besplatni“, zaključio je gradonačelnik.

(Tanjug)