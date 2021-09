Otvorena izložba Mome Kapora (FOTO/VIDEO)

Izložba slika Mome Kapora „Najlepše priče“, koja je otvorena u beogradskom Domu vojske, donosi nam 35 dela koja nas vraćaju u neki gotovo zaboravljeni svet, pun nostalgije.

Predsednica Zadužbine „Momčilo Momo Kapor“ Ljiljana Kapor kaže da je ova izložba jedinstvena po tome što je donet nameštaj iz njihove kuće čime je uneta energija i emocija prostora u kojem je umetnik živeo.

Pored slikarstva, Kapor se bavio i pisanjem, ostavši upamćen kao legendarni hroničar svakodnevnog života u Beogradu.

„On ne bi voleo da ga neko pita gde si veći ili manji ili talentovaniji. On je, to znam, više voleo da bude slikar i čak je i davao izjave – ’Da sam pametan ne bih napisao ni reč’. Ja mislim da bi istorija književnosti izgubila mnogo da nije napisao nijednu reč. Mislim da je divan pisac, mislim da je božanstven slikar upravo zato što pripada jednoj generaciji, on je renesansni čovek“, naglasila je Kapor.

Momo Kapor je bio klasičan slikar, a njegovo stvaralaštvo je obeležilo odrastanje brojnih generacija, donoseći prizore iz detinjstva, ljubavi i prijateljstva.

„Slikao je kako stojimo iza ringišpila, pa je imao seriju ringišpila. To je vreme kad bi mi, čak i kao stariji, poželeli da se vinemo u nebesa, da budemo deca i da gledamo svet sa gornje strane, odozgo. Zatim, kredenci, oni su nešto sto je okarakterisalo jednu generaciju“, rekla je Kapor.

U okviru izložbe, koja će biti otvorena do 6. novembra, biće prikazivan i dokumentarni film „Momo Uncut“ koji je snimljen u produkciji Zadužbine „Momčilo Momo Kapor“.

