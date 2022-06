Otvorena nova poslovnica Parking servisa na Novom Beogradu

BEOGRAD – Javno komunalno preduzeće „Parking servis“ otvorilo je danas novu poslovnicu korisničkog servisa na Novom Beogradu, a otvaranju su prisustvovali zamenik gradonačelnika Goran Vesić i direktor preduzeća Andrija Čupković.

U ovom savremeno opremljenom prostoru od 100 kvadrata korisnici će moći da regulišu sve usluge i obaveze koje imaju prema „Parking servisu“ i da dobiju informacije o uslugama koje ovo preduzeće pruža, saopštio je gradski Sekretarijat za informisanje.

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić je istakao da je razlog otvaranja poslovnice to što na Novom Beogradu ima 8.000 zoniranih parking mesta.

„U novembru je bilo oko 5.000 parking mesta i do sada smo zonirali novih 3.000 mesta uglavnom na zahtev građana u blokovima 19A, 21, 22 i 23. Nastavlja se zoniranje na Novom Beogradu i imaćemo zoniranih oko 13.000 parking mesta“, rekao je Vesić.

Naglasio je da je suština Gradske uprave da bude bliska građanima i da mogu brzo i lako da završe svoje poslove tamo gde žive i da ne gube mnogo vremena.

“ Parking servis je moderna kompanija koja ide ukorak sa vremenom, jer sada postoji i elektronska kartica zahvaljujući kojoj građani više ne moraju da idu u poslovnice već sve može da se završi jednim klikom sa računara“, naveo je Vesić.

Dodao je da postoji i aplikacija koja vodi do prvog slobodnog parking mesta i koja omogućava da se plati parkiranje karticom bez depozita što je još jedan način da građani ostvaruju svoja prava.

Prema njegovim rečima ova poslovnica biće prilagođena osobama sa invaliditetom.

“ Posebno sam ponosan što je ova kompanija inovativna i uvodi nove trendove u svoje poslovanje poput projekta Oko sokolovo. To je sistem koji će polako preuzimati većina gradova u Srbiji. On će od danas raditi u Čajetini, koja je preuzela ovaj sistem, a od prvog jula Oko sokolovo će raditi i u Nišu“, naveo je Vesić.

Kao veoma važno je naglasio to što je Oko sokolovo domaći sistem i softer koji prodaje Beograd i za koji su zainteresovani i drugi gradovi, ne samo u Srbiji.

(Tanjug)

