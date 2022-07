Pakleni kraj jula: Tropske noći i temperatura do 40 stepeni

Meteorolozi najavljuju sve toplije vreme, a krajem nedelje živa u termometru će stići do 40. podeljka. Meteorolog RHMZ-a Srbije Slobodan Sovilj rekao je da će ovako visoke temperature obeležiti poslednjih 10 dana jula, a najavljuje i tropske noći.

Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda od srede do petka temperature će se kretati od 34 do 37 stepeni, a za vikend i početkom naredne sedmice biće još toplije sa temperaturama od 37 do 40 stepeni.

„Mi smo na početku novog toplotnog talasa. Izvorište tropske kontinentalne vazdušne mase je Sahara. Ova izuzetno topla masa je preko Pirinejskog poluostrva došla do Zapadne Evrope, ali i Velike Britanije što je neuobičajeno. Odatle će se preko srednje Evrope premeštati ka Balkanskom poluostrvu“, rekao je Sovilj za RTS.

U narednom periodu padavina će biti uglavnom na području Atlantika, severne i istočne Evrope, dok će u Sredozemlju i na Balkanu biti suvo.

„Ovaj toplotni talas će obeležiti poslednjih deset dana jula. Izuzetno visoke temperature, naredna dva do tri dana imaćemo žuti, pa narandžasti meteoalarm, temperature će biti od 32 stepena do 36 stepeni. Za dane vikenda očekujemo dalji porast, pa će dostići i 40 stepeni. Za Beograd je prognozirano maksimalno 38 stepeni“, navodi Sovilj.

Padavine će biti lokalna pojava u petak na severu zemlje, a prolazno osveženje nas očekuje od 26. do 28. jula u celoj Srbiji. „To će malo oboriti temperaturu, a posle tog perioda nas ponovo očekuje toplo vreme“, kaže meteorolog RHMZ-a.

Toplo vreme nastaviće se i u avgustu, za kada su prognozirane male količine padavina.

Sovilj najavljuje i tropske noći i objašnjava da se one najčešće javljaju u velikim gradovima zbog velike količine betona, stakla i čelika.

„U Beogradu je dosad bilo 20 tropskih noći, očekujemo ih bar još toliko do kraja leta, a u Nišu su bile samo dve. Ta brojka varira i zavisi od veličine urbane sredine“, ističe Sovilj.

Solarna oluja se kreće prema Zemlji i, kako se navodi, direktan udarac se očekuje u jutarnjim satima.

Sovilj ističe da je reč o uobičajenoj pojavi koja može da dovede do kratkotrajnih problema u telekomunikacijama, a meteorološki se javlja polarna svetlost koja je vidljiva na višim geografskim širinama, ali ako je intenzivna – može se videti i na nižim.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.