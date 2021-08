Palilula: Program besplatnog plivanja za osnovce i penzionere

BEOGRAD – Gradska opština Palilula nastavlja program „Plivajmo zajedno“ koji podrazumeva besplatno plivanje za osnovce i penzionere na plivalištu „Tašmajdan“ od 1. septembra do 27. decembra 2021. godine.

Kako je saopšteno iz te opštine, za učenike osnovnih škola obezbeđena je besplatna škola plivanja ako su neplivači, kao i usavršavanje tehnike plivanja za plivače.

Pravo prijave imaju roditelji ili staratelji učenika sa prebivalištem na teritoriji opštine Palilula.

Prijavljivanje se obavlja uz ličnu kartu ili pasoš na svim šalterima Gradske opštine Palilula, Takovska 12, u uslužnom centru Borča i uslužnim šalterima: u Velikom Selu, Slancima, Rospi Ćupriji, Višnjici, Kotežu, Ovči i Padinskoj Skeli.

Termini školice plivanja za neplivače su radnim danima od 10 do 11, 16 do 17 i od 17 do 18 časova.

Usavršavanje plivanja je utorkom i četvrtkom od 10 do 11

i od 15 do 16 časova, dok je termini za penzionere radnim danima od 9 do 10 časova.

(Tanjug)

