Panović (Demostat): Svako želi da čuje samo informacije koje će potvrditi njegov stav

Programski direktor Istraživačko-izdavačkog centra Demostat Zoran Panović ocenio je danas da je poražavajuće koliko su gradjani Srbije, ali i drugih država u svetu generalno podložni dezinformacijama, poluistinama i lažima koje do njih dolaze putem različitih medija.

Panović je novinarima u Beogradu, na konferenciji „Odbrana od dezinformacija“, kazao da je istraživanje Demostata pokazalo da „svako želi da sluša i gleda medije i da čuje informacije koje odgovaraju njegovom političkom stavu, ili njegovim ideološkim vrednostima“.

„Postoji propagandni uticaj sa raznih strana, ali sami konzumenti medija traže medije kojim žele da potvrde svoj stav, nezavisno da li je on tačan ili pogrešan. To je jedna atmosfera koja apsolutno iskrivljuje objektivnost i realnost“, kazao je on.

Najavio je da će Demostat zbog takvog stanja uskoro pokrenuti inicijativu da se u školski sistem Srbije uvede predmet „medijska pismenost“.

Panović je istakao i da taj trend nije novost, ali da stiže sa tehnološkim razvojem medija, pre svega interneta i društvenih mreža, ali i sa sve složenijom geopolitičkom situacijom, kao što je rat u Ukrajini, sa druge strane.

„Sve to se naslanja na naše stare sklonosti ka tumačenju realnosti na jedan sasvim neobičan naziv, a to je ono što se u stručnoj terminologiji zove konspirativna epistemologija, a u životu se popularno zove sklonost teorijama zavere“, naveo je Panović.

Dodao je da gradjani Srbije, koji su bili u fokus grupama, prepoznaju da postoji manipulacija, s tim što svako sa svog stanovišta smatra da glavna propaganda dolazi „sa one druge strane“.

„Ko je za Srbiju u EU, ili je vidi na Zapadu, on smatra da glavna propaganda dolazi sa Istoka i obrnuto. Obe strane govore o hibridnom ratu, samo je hibridni rat, u zavisnosti sa koje strane govore, drugačije projektovan“, naveo je on.

Predsednik Atlantskog saveta Srbije Vladan Živulović, pokretača projekta „Odbrana od dezinformacija“, ističe da dezinformacije nisu ništa novo i da postoje od kada postoje i mediji.

Prema njegovim rečima, ogroman broj dezinformacija krenuo je od pojave interneta, odnosno platforme na kojoj su obrazovani, poluobrazovani i neobrazovani ljudi dobili mogućnost da razmenjuju informacije i znanja.

Naveo je da je tokom korone zbog dezinformacija nastao „haos“ u javnom zdravlju, kao i da sada rat u Ukrajini „sludjuje sve korisnike mreža“.

„Jako je teško utvrditi kako se odbraniti od ovih dezinformacija, jer je očigledno da razne grupacije, razne vlade, službe, firme, svako na svoj način pokušava da ubedi ovu ogromnu masu korisnika u ispravnost onoga što žele da plasiraju i za to koriste i psihijatre i sociologe i antropologe, tako da se to radi krajnje ozbiljno i nikako taj postupak nije za potcenjivanje“, ocenio je Živulović.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.