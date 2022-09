Parkiralista Podbare i Rotkvarije od oktobra u sistemu napla

BEOGRAD – Na osnovu Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve od 1. oktobra u organizovani sistem naplate parkiranja ulaze parkirališta u delu Podbare i Rotkvarije, saopštio je Parking servis.

Obuhvatiće: Beogradski kej (od Ulice Marka Miljanova do Ulice Kozačinskog), Ulicu Marka Miljanova (od Kosovske ulice do Beogradskog keja), Šumadijsku ulicu, Kosovsku ulicu (od Trga Republike do Ulice Marka Miljanova i plato kod „Novosadske toplane”.

Ulicu Đorđa Jovanovića (od Kosovske do Šumadijske ulice), Ulicu Aleksandra Tišme (od Kosovske do Šumadijske ulice), Ulicu Dušana Vasiljeva (od Ulice episkopa Visariona do Ulice Marka Miljanova, plato kod Doma učenika srednjih škola „Brankovo kolo” i blok zgrada između Ulice Dušana Vasiljeva i Beogradskog keja) i Ulicu episkopa Visariona.

Bulevar kralja Petra Prvog (od Kisačke ulice do Ulice braće Jovandić), Ulicu Zmaj Ognjena Vuka, Ulicu Kraljevića Marka (od Bulevara kralja Petra Prvog do Bulevara Jaše Tomića), Ulicu Berislava Berića i Ulicu Save Ljubojeva, Ulica Felegi Tivadara

i Ulicu Save Kovačevića.

Navedena parkirališta nalaze se u režimu plave zone, bez vremenskog ograničenja.

Parkiranje, po ceni od 44,00 dinara za sat vremena, može se platiti slanjem SMS-a sa registarskom oznakom na broj 8212, ili kupovinom „greb-greb“ parking parte na kiosku.

Građani koji imaju prebivalište u navedenim ulicama i poseduju vozilo u vlasništvu imaju pravo na povlašćenu stanarsku parking kartu, po ceni od 130,00 dinara na mesečnom nivou. Uplata se može izvršiti elektronski – korišćenjem aplikacije ePPK.

Aplikaciji se može pristupiti na internet adresi www.parkingns.rs, u odeljku ePPK (https://eppk.parkingns.rs). Takođe, ctanarske parking karte izdaju se i na Blagajni JKP „Parking servis“ u Ulici Filipa Višnjića 47, svakog radnog dana i subotom od 8 do 20 časova.

Za regulisanje stanarske parking karte na Blagajni Preduzeća potrebno je dati na uvid ličnu kartu i saobraćajnu dozvolu.

Za sve dodatne informacije građani mogu da kontaktiraju JKP „Parking servis“ Novi Sad, pozivom na brojeve: 021/472-41-40 i 0800/021-104.

(Tanjug)

