Pašalić: Deca i mladi se retko pitaju o kulturnom sadržaju kom su izloženi

Dečji kulturni centar Beograd i institucija Ombudsmana Srbije pokrenuli su danas ciklus programa pod nazivom „Pravo dece i mladih na kulturu“, u okviru kog je ombudsman rekao da se deca i mladi retko pitaju o kulturnom sadržaju kom su izloženi.

„Tražio sam istraživanja koja bi me ubedila u to da se deca i mladi pitaju za one kulturne sadržaje kojima su izloženi, da se pitaju šta bi želeli. Nažalost, jako je malo toga. Često su ti projekti ne radi dece, već samo radi onih koji su ih pisali“, rekao je zaštitnik gradjana Zoran Pašalić u Dečjem kulturnom centru.

Pašalić je naveo da su „pokušali da naprave nešto kao što su te radionice koje bi govorile prvenstveno o pravima dece i mladih na kulturu“, ali i „da bi nastavili dalje upoznavši odrasle sa tim šta deca i mladi hoće, šta im treba, a šta im smeta“.

On je kazao da je cilj radionica da deca iznesu „ono što su njihova prava“.

„Dajmo im sadašnjost onakvu kakva njima treba i kakvu zaslužuju“, rekao je Pašalić.

Zamenica zaštitnika gradjana Jelena Stojanović kazala je da je pravo dece na kulturu „neodvojivo od ostalih prava dece“.

Stojanović je rekla da je ombudsman prva institucija koja je uvela decu kao savetodavno telo, koja ih pita „šta je njima zaista bitno“.

Prema njenim rečima, zaštitnik gradjana već deset godina nastoji da čuje šta deca misle i kako oni vide svoju ulogu i način unapredjenja njihovih prava.

Stojanović je podsetila da je 2019. godine u Medija centru zaštitnik gradjana rekao da su deca istakla značaj medija i da žele da mediji izveštavaju o njihovim uspesima i doprinosu u školi i zajednici u kojoj žive, a manje o nasilju.

