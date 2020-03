Pašalić: Najviše poziva dobijamo od majki dece uzrasta do 12 godina

Zaštitinik gradjana Zoran Pašalić izjavio je da se najveći broj poziva njegovoj službi odnosi na pritužbe majki dece mladje od 12 godina čiji poslodavci ne žele da primene preporuku da im omoguće odsustvo.

Pašalić je na RTS-u rekao da poslodavci nisu u obavezi da poštuju preporuku jer ona nije obavezujuća, ali i podsetio da postoji porodični zakon, kao i da je jedno od 17 ljudskih prava koja ne mogu biti ukinuta – pravo dece.

„Najveći broj poziva, izmedju 30 i 40 odsto poziva zaštitiniku odnosi se na taj problem. Prema zakonu jedan roditelj deteta do sedam godina mora ostati sa deteteom, dok je za decu do 12 godina to samo preporuka koju većina poštuje, ali ne svi“, rekao je Pašalić i apelovao da se primenjuje gde god je to moguće.

On je dodao da dobija žalbe gradjana koji su u vanrednom stanju dobili otkaze i da takve slučajeve upućuje inspekciji rada.

Služba zaštitnika gradjana pojačano kontroliše kako se poštuju ljudska prava u vanrednom stanju, kako policija postupa sa onima koji neko pravilo prekrše, da li je pritisak na gradjane veći nego što je neophodno i u skladu sa merama.

Na brojeve telefona 011 2068 100 od 8.00 do 16 sati, 064 8768505 od 16.00 do 22 sata, i na 0668007009 od 8.00 do 22, gradjani mogu prijaviti ako smatraju da su im ljudska prava ugrožena, rekao je Pašalić.

On je dodao da je obišao prihvatni centar u Subotici kapaciteta 100 kreveta, koji je pored centra u Moroviću spreman da prihvati ljude koji dolaze iz inostranstva i postoji sumnja da bi mogli biti zaraženi.

„Naša obaveza je da proverimo da li u karantinu postoje potrebni uslovi i zadovoljan sam onim što sam video, vojska je za 24 sata sve renovirala, morate da shvatite da tu nema luksuza ali postoji sve što potrebno za normalan život“, rekao je ombudsman.

On je apelovao da se o zaraženima ne iznose podaci u javnost, a za one koji sami objave da su zaraženi veruje da to rade iz dobre namere, ali ni to ne preporučuje.

(Beta)