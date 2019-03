Patrijarh Irinej: Sramotno postavljanje transparenta na spomenik patrijarhu Pavlu

Patrijarh srpski Irinej nazvao „divljaštvom“ i „sramotom“ postavljanje transparenta sa natpisom „Abortus je žensko pravo“ na spomenik njegovom prethodniku patrijarhu Pavlu, u Tašmajdanskom parku.

On je za „Kurir“, na pitanje da li je to uradjeno zbog stava patrijarha Pavla o abortusu, rekao da je to stav SPC i mišljenje njenog Sabora.

„Ko će da tumači šta je razlog ovome, ali sramota je ovako nešto uraditi. Malo je reći da neozbiljno. Nije lepo“, rekao je poglavar SPC.

(Beta)