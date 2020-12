Pažnja zbog vetra i snega, bez čekanja na prelazima

BEOGRAD – JP Putevi Srbije savetuje oprez prilikom vožnje i prilagođenu brzinu kretanja uslovima na putu, jer se, prema upozorenju RHMZ na području južnog Banata od danas do srede očekuje jak jugoistočni vetar, povremeno olujne snage, maksimalne brzine od 24 m/s do 28 m/s.

Takođe, prema upozorenju, do kraja dana, kao i tokom noći, u jugozapadnoj Srbiji očekuje se formiranje snežnog pokrivača od 5 do 15 cm, a u planinskim predelima od 15 do 25 cm.

(Tanjug)

