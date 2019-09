Penzioneri se vraćaju na posao?

Hrvati će raditi do 70. godine, a u Srbiji neizvesno da li će biti pokrenuta ova inicijativa. Za svaki mesec koji bi duže proveli na poslu, radnicima seniorima penzija bi rasla za 0,34 odsto.

Penzioneri hit na tržištu rada

VLADA Hrvatske odlučila je da ispuni sindikalne zahteve koji se tiču penzionih reformi, prvenstveno izmenama zakona kojima će biti omogućeno različitim grupama da rade i nakon 65. godine ako to budu želeli.

U tom slučaju, država bi stimulisala duži ostanak na radnom mestu povećanjem penzije, pa će onaj ko bude želeo da radi do 70. godine imati čak 20,4 odsto veću penziju. Inicijativa za predlog izmene Zakona o radu kojom bi radni vek i u Srbiji mogao biti produžen do navršenih 70 godina, za one koji to žele, još uvek nije započeta.

Masovni odlazak radno sposobnog stanovništva i kriza penzionog sistema u Hrvatskoj, u kojoj iz godine u godinu rastu iznosi za isplatu penzija rezultirali su novim izmenama zakona koje se odnose za uslove za odlazak u penziju. Nakon što je prihvatila zahteve sindikata, Vlada ove zemlje iduće nedelje u javno savetovanje pustiće sedam izmena zakona, Zakona o penzijskom osiguranju, Zakona o radu, Zakona o državnim službenicima, Zakona o službenicima i zaposlenima u lokalnoj i regionalnoj samoupravi, Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Ove odluke omogućiće različitim grupama ljudi da rade i nakon 65. godine ako to žele, a oni koji žele da ostanu duže na tržištu rada biće nagrađeni tako što će penzija rasti 0,34 odsto za svaki mesec dužeg ostanka na tržištu rada, a najviše za pet godina.

Odlazak radno sposobnog stanovništva je trend koji prati i našu zemlju, pa se tako u poslednjih 15 godina iz Srbije iselilo oko pola miliona stanovnika, pokazuju podaci OEBS-a. Takođe, podaci pokazuju i da oko 45 odsto ovog stanovništva, u proseku, ima 30 godina.

Svi ovi podaci utiču i na penzioni sistem Srbije. Istraživanja i dosadašnja iskustva pokazuju da je idealan odnos četiri zaposlena na jednog penzionera kako bi fond za isplatu penzija bio idealan. U Srbiji je to izuzetno problematično, budući da podaci pokazuju da je ovaj odnos gotovo jedan prema jedan. Usvojeni progresivni produžetak radnog veka za žene do navršenih 65 godina samo je jedna od prvih reakcija na ovu situaciju. Produžetak radnog veka do 70. godine je dobra inicijativa, uzevši u obzir i da je životni vek produžen – objašnjava ekonomista Dragiša Milić.

RAD NA CRNO NAKON odlaska u penziju, naši najstariji stanovnici imaju mogućnost da se ponovo zapošljavaju preko ugovora o radu, ali se mnogi od njih odlučuju i za rad honorarno ili na crno, kao noćni čuvari, nadničari na poljima ili prodavci u trgovinama.

Radni vek u Srbiji mogao bi biti produžen do navršenih 70 godina za one koji to žele, ako se usvoji inicijativa za izmenu Zakona o radu, koju su još u junu mesecu prihvatili eminentni stručnjaci na savetovanju o aktuelnim pitanjima savremenog zakonodavstva u Budvi. Tako bi zaposleni mogli da ostanu u radnom odnosu još pet godina posle ispunjenja uslova za starosnu penziju ako to sami žele, i ako postoji potreba poslodavca za njihovim radom. Kako je tada najavljeno, predlog da radni odnos ne mora da prestane po sili zakona sa 65 godina, već da se ta granica može pomeriti do 70. rođendana, biće upućen nadležnim ministarstvima koja su ovlašćena da Vladi Republike Srbije predlože izmene i dopune Zakona o radu, o čemu bi na kraju odlučila Narodna skupština Republike Srbije. Ipak, do danas nije potvrđeno da li je ova inicijativa naišla na odobravanje.

Shodno Zakonu o radu, zaposleni koji je ispunio uslov za odlazak u penziju prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, može slobodno da odluči da li će ostvariti pravo na penziju ili će nastaviti da radi do navršenih 65 godina, što je granica za odlazak u starosnu penziju ali i granica navršavanja radnog veka u ovom trenutku.

(K. MALEŠEVIĆ, novosti.rs)