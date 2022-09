Petrović (Da se zna): Mekši stav Vučića uoči Europrajda zbunjuje

Predstavnica organizacije „Da se zna“ Ana Petrović ocenila je danas da je izjava predsednika Srbije Aleksandra Vučića da će procena policije o eventualnom otkazivanju Europrajda biti doneta 96 sati pre zvanično zakazane parade, „spuštanje lopte“.

Ona je za N1 kazala da je „pre sedam dana Vučić poslao jasnu poruku da se neće šetati“, te da je sada bio „mekšeg stava“.

„Zbunjena sam, on je napravio situaciju da smo zabranjeni, sada je rekao da smo mi nečija porodica“, kazala je ona.

Dodala je da je Prajd protest na kome učesnici izražavaju nezadovoljstvo.

„Mekši stav pozdravljamo, ali to što je rekao da hoćemo samo da paradiramo, ne… To nije proslava, mi nemamo razlog da slavimo, mi protestujemo – to što je protest obojen duginim bojama, što je sve veselo, ne umanjuje to da mi izražavamo nezadovoljstvo“, kazala je Petrović.

Šetnja u okviru Europrajda u Beogradu najavljena je za 17. septembar.

(Beta)

