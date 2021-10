Plaćamo najskuplje ulje u regionu: Evo koliko košta u drugim zemljama

Poslednja u nizu cena koje su razbesnele građane, je ona koju sigurno jednom do dva puta nedeljno plaćamo u prodavnici, kada kupujemo ulje. Naime, cena ovog proizvoda skočila je na 205 dinara, a evo kako je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović nedavno prokomentarisao redovna poskupljenja ovog proizvoda koje je neophodno u svakom domaćinstvu.

„Cena ulja skočila je zbog toga što je porasla i cena sirovog suncokreta od koga se ulje proizvodi i sada su cene od 165 do 205 dinara po litru. Kada cena ulja skoči 10 dinara, pošto prosečno jedna porodica potroši maksimalno četiri litra ulja mesečno, to je četrdeset dinara. Pa to nije ni pola espresa u kafiću“, rekao je Nedimović.

U Crnoj Gori gde je prosečna plata oko 530 evra, litarska flaša ulja košta 1,49 evra, odnosno 175 dinara. U zemlji Evropske unije, našoj daljoj „komšinici“ Sloveniji, potrošači jednu flašu ulja plaćaju 1,29 evra, što bi u Srbiji bilo 151 dinar, a u ovoj državi je najviša prosečna plata u regionu, i iznosi 1.181. evro. U Hrvatskoj, gde je mesečna plata u proseku 890 evra, flašu ulja ćete platiti 11,99 kuna ili 187 dinara. U Bosni i Hercegovini mesečna zarada je 490 evra, a ulje je 3,10 konvertibilnih maraka, odnosno 185 dinara, dok je u Srbiji, gde za mesec dana zaradimo u proseku 500 evra, flaša ulja dostigla cenu od 205 dinara po litru, piše Nova.rs.

Član Naučnog društva ekonomista Srbije i Nacionalnog tima za preporod sela Branislav Gulan, ocenio je da će zbog enormnog rasta cene suncokreta ulje poskupljivati „sve dok narod bude imao para da plaća“, dok se s druge strane država koleba između privremene suspenzije carina na uvoz ulja i intervencije iz robnih rezervi.

