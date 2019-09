Počela izgradnja nove deonice Bulevara patrijarha Pavla

BEOGRAD – U Beogradu je danas počela druga faza radova na proširenju bulevara patrijarha Pavla.

Radovima je obuhvaćena deonica dužine 1. 875 metara od Košuutnjaka do Ulice Pere Velimirovića, a oni podrauzmevaju proširenje saobraćajnice tako da se dobiju po dve saobraćajne trake u oba smera, dok će se u sredini nalaziti tramvajska pruga postavljena na izdignutoj tramvajskoj baštici, rekao je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

Nakon obilaska radova na izgradnji nove deonice Bulevara patrijarha Pavla u Rakovici, Vesić je podsetio da je reč o jednoj od najvažnijih saobraćajnica i osnovne saobraćajne veze Rakovice i Vidikovca sa Mostom na Adi.

Prvi radovi obuhvatiće obeležavanje trase, utvrđivanje položaja postojećih instalacija, geodetska merenja, rasčišćavanje terena, dovođenje gradilišne infraarstrukture i organizacija gradišta.

„Svako ko putuje iz Rakovice sa Vidikovca prema mostu na Adi zna kakve su ovde saobraćajne guzve, one postoje godinama, a ovde živi stotine hiljada ljudi i ova ulica nije dovoljno propusna da primi toliki broj automobila. Trenutno je ovo jedan od najvećih saobraćajnih problema Beograda“, rekao je Vesić i dodao da predstoji dosta posla .

Bulevar patrijarha Pavla je magistralna saobraćajnica, preko koje će se povezati Most na Adi sa spoljnom magistralnom tangentom i budućim mostom preko Ade Huje, a saobracajnica predstavlja i vezu sa obilaznicom oko Beograda.

Podsetio je da je na toj lokaciji najpre moralo da se izmesti korito Topčiderske reke da bi radovi otpočeli.

Vesić kaže da će drugi korak biti radovi na postavljanju četiri saobraćajne trake u Ulici Pere Velimirović, a potom i Borskoj, Crnotravskoj, Ulici Save Maškovića.

„Za godinu i po dana imaćemo bulevar sa četiri trake kako bi svi mogli normalno i bez stvaranja gužvi da dođu do mosta na Adi“ rekao je Vesić.

On je dodao da će uslediti i polaganje 4 kilometara šina, isto toliko i elektrovodovoda, 49 stubova kontaktne mreže na kojima će javno osvetljenje biti povezano sa 3, 5 km kablova za napajanje.

Ispod saobraćajnice biće položeno devet kilometara vodovodnih i kanalizacionih cevi.

Geotehnička istrazizvanja pokazala su da postoji visok nivo podzemnih voda tako da će biti zamenjeno tlo ispod saobraćajnice.

„Da bismo sve završili neophodno je da projektujemo treći deo bulevara

od Kosutnjaka do mosta na Adi, kroz žleznički koridor kako ne bi ulazili u Topčiderski park“, rekao je Vesić.

Poslednja faza podrazumevaće da se bulevar produzi prema Kapitol parku, prema Rakovici.

“ Kako bismo obezbedili vezu i ovog bulevara sa Mostom na Adi, koristicemo postojeci železnicki koridor da ne bismo ulazili u Topčiderski park. Radimo na projektovanju i rešavanju imovine i čim to završimo, raspisujemo tender i za ovu deonicu. Tek kada to završimo, kao i Topčiderski tunel, moći cemo da kažemo da konacno može da se priđe Mostu na Adi“, rekao je on.

Vesić je na kraju porucio da su ovi radovi primer kako Grad Beograd pođednako tretira sve gradske opštine i kako planski završava poslove od velike važnosti za građane.

„Ovako se menja grad i ovako se rešavaju problemi kako u centru tako i drugim delovima Beograda“, zaključio je Vesić.

Vesić je rekao da tokom radova neće biti menjan režim saobraćaja u tom delu grada.

Istakao je da očkuje da će za iduću godinu budžet grada biti duplo veći, a samim tim biće i više novca za ovakve projekte.

