Počela sa radom renovirana pošta na Voždovcu

Posle završenih radova na adaptaciji, od danas ponovo radi pošta u Ulici vojvode Stepe 114, u beogradskom naselju Voždovac.

Na četiri šaltera korisnicima su dostupni svi klasični i savremeni poštanski i platni servisi, najvišeg kvaliteta po najnižim cenama – od 8 do 19 časova od ponedeljka do petka, a subotom od 8 do 14 sati, saopštili su iz Pošta Srbije.

Kako su naveli, nova prijemno-isporučna pošta doprineće podizanju kvaliteta usluga i značiće pristupačnije servise za oko 15.000 stanovnika ovog dela Beograda.

(Beta)