BEOGRAD – Čišćenjem deponije na groblju u naselju Mali Mokri Lug danas je počela velika akcija prolećnog uređenja Beograda u okviru koje će biti očišćeno skoro 40 lokacija na kojima se nalaze „divlje“ deponije.

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić podsetio je da od 2014. godine svakog aprila gradske komunalne službe, u saradnji sa građanima, čiste Beograd.

„Inicijativu za uklanjanje deponije na groblju u Malom Mokrom Lugu dala je sugrađanka Bilja Dojčinović koja mi je pisala, poslala slike i zamolila da se ovo ukloni“, rekao je Vesić i dodao da je to pravi primer kako Grad može da radi zajedno sa građanima i rešava probleme.

Vesić je rekao da će od danas u narednih nekoliko nedelja biti očišćeno skoro 40 lokacija na kojima se nalaze „divlje“ deponije, te da će se čistiti grafiti i priobalje.

„Na taj način ćemo pokazati da želimo da naš grad bude očišćen i spreman za naredni period“, rekao je Vesić.

Naveo je da deponija na groblju u Malom Mokrom Lugu nije nastala slučajno i dodao da je to jedna od građevinskih deponija.

„U Beogradu postoji mafija koja se time bavi organizovano, odnosno nekoliko firmi koje to rade. One od investitora naplaćuju nošenje zemlje, a onda umesto da zemlju nose u Vinču sipaju to svuda u gradu, uzimaju pare i na tome zarađuju milione“, rekao je Vesić.

Naveo je da je policija vodila postupke protiv nekoliko njih, ali da će u budućnosti morati da se promene zakoni kako bi se stalo na kraj toj mafiji.

„To znači da ćemo menjati Zakon o krivičnom postupku, oduzimaćemo kamione kojima se to radi. Menjaćemo i Zakon o planiranju i izgradnji u kome uvodimo da svako ko gradi, pre dobijanja upotrebne dozvole, mora da donese dokaz o odlaganju građevinskog otpada čime ćemo jasno znati da li je zemlja predata na regularnu deponiju ili je urađeno na ovaj način“, rekao je Vesić.

Naveo je da je groblje u Malom Mokrom Lugu veliko i jedno od neuređenih groblja na teritoriji Beograda.

„Prošle godine smo na Skupštini grada doneli odluku kako moraju biti uređena groblja na teritoriji grada, bez obzira da li su u vlasništvu Grada, Opštine ili su seoska groblja i sada ćemo tu odluku polako početi da sprovodimo“, rekao je Vesić.

Najavio je da će groblje u Malom Mokrom Lugu biti ograđeno, a da će Opština Zvezdara uraditi staze.

„Polako ćemo uređivati groblja na teritoriji Beograda, koja nisu samo gradska, jer je to način da pokažemo koliko poštujemo one koji su nas napustili“, rekao je Vesić.

Inicijativu da se očisti deponija na groblju u Malom Mokrom Lugu dala je Bilja Dojčinović sa Zvezdare koja je izrazila zadovoljstvo što je akcija čišćenja počela i zahvalila svima koji u njoj učestvuju.

„Veoma sam srećna zbog ove akcije. Ovo je sveto mesto i na ovaj način ćemo ispostovati one koji su nas napustili“, rekla je ona.

(Tanjug)

