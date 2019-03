Počeli protesti u Beogradu, šetnja do zgrade Vlade Srbije (foto)

U toku je novi protest „Jedan od pet miliona“ na Platou ispred Filozofskog fakulteta. Protestna šetnja će se, kako je najavljeno, završiti ispred zgrade Vlade Srbije. Organizatori su najavili i da je planiran performans „Dnevnik slobodne Srbije“ kod zgrade RTS.

“Wake up, get up Serbia!”

An anti-govt protester in Belgrade tonight carries a sign calling for Serbian citizens to join the #1od5miliona movement, demanding the resignation of President Vucic and his governing Progressives. pic.twitter.com/CEeUOPL3u0

— Balkan Insight (@BalkanInsight) March 30, 2019