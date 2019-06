Počelo kupanje na Adi Ciganliji

BEOGRAD – Sezona kupanja na beogradskoj Adi Ciganliji zvanično je danas otvorena podizanjem Plave zastave, kao najvišeg međunarodnog priznanja za kvalitet vode i bezbednost na kupalištu.

Plaže na Adi biće otvorene svaki dan od 10 do 19 sati, do 8. septembra, do kada će na jezeru biti prisutne spasilačka služba i služba Hitne pomoći.

Plavu zastavu je podigao predsednik Skupštine grada Nikola Nikodijević, podsećajuhi da Ada već nekoliko godina ima potvrdu kvaliteta vode i bezbednosti posetilaca.

On je istakao da je kvalitet vode na veoma zadovoljavajućem nivou, i da ga Gradski

zavod za javno zdravlje proverava dva puta nedeljno.

Takođe je istakao i da je važno da svi posetioci budu bezbedni i da je na Adi dovoljan broj licenciraniih spasilaca, kao i, od ove godine, video nadzor na kupalištu i sportskim terenima, uz osvetljenu biciklističku stazu.

Nikodijević je apelovao na sve da se pridržavaju uputstava i poštuju kućni red, a to znači da se kupaju u obeleženom prostoru i ne posle 19 sati.

Posetioce na Adi i ove godine očekuje bogat sadržaj, uz različite besplatne programe za školarce tokom raspusta.

Pored kupanja, sportskih terena, biciklističke staze, Nikodijević je najavio i da se vrlo brzo očekuje izgradnja trim staze.

Za to su, kaže, obezbeđena sredstva i trim staza bi trebalo da bude završena u drugoj polovini godine.

Takođe, Ada bi trebalo da dobije još jedan fudbalski teren sa veštačkom travom.

„Ada je biser Beograda i trudimo se da tako i ostane, da je sačuvamo, jer je ovo izletište koje posećuje najveći broj građana“, rekao je Nikodijević.

(Tanjug)