Počeo protest 'Ekološki ustanak'

Protest „Ekološki ustanak počeo je danas ispred Narodne skupštine, gde se, u 13 sati, okupilo više od 1.000 ljudi.

Okupljeni gradjani nose transparente „Reke štedi, voda vredi“, „Studenti čuvaju reke Srbije“, „Ne borim se za vlast već za sve nas“, „Mladi odlaze jer ne mogu da dišu“.

Na platou ispred zgrade parlamenta postavljena je bina sa razglasom sa koje bi organizatori trebali da se obrate, ali i da nastupe muzičari koji se takodje okupljaju.

Blokirane su obe trake oko Trga Nikole Pašića, gradjani sede na travi Pionirskog parka, a reporter agencije Beta javlja da je na terenu i nekoliko vozila policije.

Oko polovina okupljenih se ne pridržava protivepidemioloških mera.

Aktivista udruženja „Odbranimo reke Stare planine“ Aleksandar Jovanović Ćuta rekao je za agenciju Beta da će se učesnici skupa uputiti kasnije do Vlade Srbije, zatim do predstavništva kompanije Rio Tinto, a na kraju i do Radio-televizije Srbije.

„Odbranimo reke Stare planine“ kao organizatori „Ekološkog ustanka“ zahtevaju uklanjanje svih malih hidroelektrana (MHE) u Srbiji, poštovanje Ustava i Zakona o zaštiti prirode, kao i „pravednu ekologiju, bez masovnog trovanja stanovništva“.

Organizatori su najavili da učesnici protesta biti u grupama od četvoro ili petoro, a da će razmak izmedju njih biti tri metra.

Na protestu će, kako je saopšteno, biti predstavljeno 20 zahteva koje je osmislilo više od 45 ekoloških organizacija organizacija

Pokret „Odbranimo reke Stare planine“ na ovom protestu podržava više od 70 organizacija iz zemlje i regiona.

Aktivista Jovanović Ćuta izjavio je ranije da „ustanak“ traje već godinu dana, kada je krenuo sa Stare planine gde su uspeli da „odbrane reke“ od MHE.

„Naš osnovni cilj je brisanje svih MHE sa čitave teritorije Republike Srbije, čak i rušenje postojećih. Kada Nemac izgradi MHE reka nastavi da teče, ovi naši kada grade – reke nema, reka ide u cev, nestane sav živi svet“, istakao je Ćuta.

(Beta)

