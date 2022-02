Brza saobraćajnica Šabac-Loznica deo je projekta izgradnje autoputa Ruma – Šabac – Loznica.

Vučić je istakao da će put Ruma – Šabac biti gotov do kraja septembra sledeće godine, što znači da će se za godinu i po dana od Beograda do Šapca stizati za maksimalno 45 minuta, a od Beograda do Loznice za sat i 10 minuita.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.