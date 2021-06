Počinje letnja sezona na bazenima na Tašu

BEOGRAD – Letnja sezona na otvorenim bazenima Sportskog centra „Tašmajdan“ počinje sutra, a bazeni će biti otvoreni svakog dana do kraja sezone od 10 do 19 sati. Cena ulaznice je 400 dinara, za decu od tri do 10 godina 150, dok deca do tri godine ne plaćaju ulaz, saopšteno je iz tog sportskog centra.

Popodnevna ulaznica, od 15 do 19 sati, iznosi 250 dinara. Na otvorenim bazenima Sportskog centra „Tašmajdan“ dežuraće spasilacka i medicinska služba, služba obezbeđenja i kovid redari.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.