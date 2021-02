Počinju programi obuka iz analize javnih politika na univerzitetima u Novom Sadu, Beogradu i Nišu

Na univerzitetima u Novom Sadu, Beogradu i Nišu od 15. marta organizuju se besplatni programi kratkih obuka iz analize javnih politika, namenjenih svima koji rade na poslovima javnih politika ili žele da nauče više o pripremi strategija i planova, kao i da utiču na propise u najvažnijim oblastima kao što su – zapošljavanje, zdravstvo, obrazovanje, životna sredina, nauka, ekonomski i tehnološki razvoj, poljoprivreda, objavljeno je danas.

Program obuka je kreiran u protekle dve godine u okviru Erazmus plus projekta „Kreiranje i analiza javnih politika“, a o sadržaju ponudjenih programa svi zainteresovani će imati priliku da više informacija dobiju na danima „otvorenih vrata“ koji se na univerzitetima organizuju 22. februara u Novom Sadu, dan kasnije u Beogradu, a 24. februara u Nišu, rečeno je agenciji Beta u Erazmus plus projektu.

Izbor i sadržaj obuka koncipirani su za profesionalce koji imaju diplomu najmanje osnovnih studija, iskustvo u radu s državnom upravom ili želju da se usavrše, a obuke mogu pohadjati i istraživači iz različitih oblasti koji žele da ovladaju metodologijom i znanjima za ostvarivanje uticaja njihovih istraživanja na značajne društvene odluke.

Cilj projekta je da se uvedu obrazovni programi iz oblasti analize i kreiranja javnih politika, kao deo celoživotnog obrazovanja na tri univerziteta u Srbiji.

Pored univerziteta u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, koji je koordinator projekta, partneri su i Republički sekretarijat za javne politike i Služba za upravljanje kadrovima Vlade Srbije, Stalna konferencija gradova i opština, nekoliko nevladinih organizacija, kao i tri univerziteta iz Evropske unije (EU) – Univerzitet u Lajdenu, King’s College London i Univerzitet Paris-Est Creteil.

Školarina za prvu generaciju studenata će biti pokrivena iz budžeta Erazmus plus projekta

„lnterdisciplinary short cycle programs in public policy making and analysis (PPMA)“.

Zainteresovani mogu da se prijave do 1. marta u Novom Sadu na ppma.prijave@pmf.uns.ac.rs,

u Beogradu na ppma@ius.bg.ac.rs i u Nišu na ppma@ni.ac.rs.

Profesorka na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu Jasna Atanasijević istakla je da se ovi programi na tri univerziteta u Srbiji razvijaju već dve godine, ukazujući da je za kreiranje i analizu javnih politika, kao najvažniji posao državne uprave, potrebno interdisciplinarno obrazovanje, odnosno da sadrže različita znanja i veštine.

„Ugledamo se na moderne programe kakvi danas postoje iz oblasti javnih politika. Sada smo razvili oko 20 različitih predmeta koji se nude na ova tri univerziteta, a koji pokrivaju interdisciplinarna znanja i kroz format tzv. celoživotnog učenja. Po prvi put nudimo i upisujemo polaznike na ove programe. Predmeti se mogu se slušati pojedinačno i kroz programe tzv. kratkih obuka koje smo mi ponudili“, kazala je Atanasijević agenciji Beta.

Prema njenim rečima, programi sadrže teme kao što su ekonomska, sociološka i psihološka teorija, potom politikološka teorija, pravo primenjeno na probleme javne uprave, menadžment u javnoj upravi, zatim kvalitativne i kvantitativne istraživačke metode koje su potrebne za analize javnih politika, pa i big data metode, kao što su mašinsko učenje i veštačka inteligencija.

„Tu su i predmeti koji pokrivaju neka domenska znanja za pojedine oblasti javnih politika, kao što su bezbednosne politike, politike poljoprivrede i hrane, politike zaštite životne sredine, politike zapošljavanja, obrazovanja, javnog zdravlja, inovacija i tehnološkog razvoja, kao i politike rodne ravnopravnosti“, dodala je Atanasijević.

Precizirala je da se svaki predmet izvodi kroz 20 časova nastave u terminima koji su prilagodjeni osobama koje rade, a ovi kursevi su namenjeni kako zaposlenima u javnom sektoru, na svim nivoima vlasti, tako i zaposlenima u nevladinom sektoru, pa i u poslovnom sektoru na poslovima gde se učestvuje u kreiranju javnim politikama, pa i istraživačima koji hoće možda da povećaju uticaj na društvo svojim istraživanjima.

Besplatna nastava će se, kako je navela, odvijati u letnjem semestru, od sredine marta do kraja maja.

„Program je važan, jer smo ponudili široku paletu znanja gde polaznici mogu da dopune svoje dosadašnje obrazovanje i budu delotvorniji u uticanju na promene u društvu. Osim nekih domenskih znanja iz pojedinih oblasti javnih politika, odnosno oblasti društva, mislimo i na istraživačke metode i sve ono što doprinosi tzv. kritičkom mišljenju“, izjavila je Atanasijević.

Direktorka Republičkog sekretarijata za javne politike Bojana Tošić podsetila je da se u Srbiji već duže vreme sprovodi velika reforma javne uprave, kako bi se unapredio kvalitet donošenja odluka i podigao nivo odgovornosti u samom sistemu javne uprave.

„Da bi reforma uspela neophodna su posebna znanja i veštine koje treba da poseduju ne samo zaposleni u sistemu javne uprave, nego i zaposleni u drugim organizacijama i to je upravo ono što se nudi kroz ove programe“, rekla je Tošić agenciji Beta.

Ona je istakla da se nude odredjena znanja koja su neophodna kako bi bi moglo da se odgovori potrebama savremenog društva, kao problemima i izazovima sa kojima se susreću i država, ali i gradjani, poput trenutnih problema sa pandemijom.

„Primenom znanja koja će se steći na ovim programima dobićemo dobre analize, moći ćemo da imamo bolje mere i bolje odluke, a samim tim i bolje društvo“, zaključila je Tošić.

Polaznici će dobiti sertifikat o završenom program, a više informacija o programu može se videti na adresi https://ppma.pmf.uns.ac.rs/.

