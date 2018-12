Pojava novih supstanci promenila način uzimanja narkotika

BEOGRAD – Pojava novih psihoaktivnih supstanci drastično je promenila sliku, način i kulturu uzimanja droge, vezivanje droge za određene sociološke, kulturološke pojave i iziskuje ozbiljno sagledavanje i bavljenje njima kako bi se sprečili rizici koje sa sobom nose.

Izvršni direktor Mreže za politike prema drogama u jugoistočnoj Evropi Milutin Milošević kazao je danas na konferenciji za medije da nove psihoaktivne supstance u Srbiju stižu uglavnom sa severa i zapada.

Podsetio je da je ove godine već pet mladih osoba umrlo u periodu od maja do početka oktobra od predoziranja novim psihoaktivnim supstancama.

Smatra da principi javnog zdravlja treba da budu shvaćeni tako da su osobe koje koriste drogu u problemu i da je to zdravstveni problem, te da te osobe treba gledati odvojeno od onih kojima je droga izvor zarade, koji krše zakone i ulaze u zonu kriminala.

„U Srbiji je nažalost još uvek situacija takva da je korišćenje i posedovanje droge za ličnu upotrebu krivično delo. Prema informacijama koje imamo iz Komisije za izmene krivičnog zakonika, Srbija bi trebala da promeni to i napravi korak napred“, rekao je Milošević.

Kada su u pitanju nove droge, Ministarstvo zdravlja je oformilo sistem ranog upozoravanja koji čine laboratorije Nacionalnog centra za trovanje pri VMA, Instituta za sudsku medicinu, Nacionalnog kliničko-tehničkog centra pri Ministarstvu unutrašnjih poslova i BIA-a, rekao je direktor Kancelarije za borbu protiv droga Vlade Srbije Milan Pekić.

Naveo je da je pojava novih psihoaktivnih supstanci i jedan od razloga što je Vlada Srbije formirala Komisiju za borbu protiv narkomanije u školama, koja je pokrenula veliku akciju.

Kaže, da se sada rade edukacije najrizičnijih grupa – školske dece, kao i njihovih nastavnika i roditelja i dodaje da je napravljeno i uputstvo o postupanju u školama ko treba i kada da reaguje ako primeti da neko daje deci neku supstancu.

Glavni posao Kancelarije je koordinacija organa državne uprave koji u svom radu imaju dodira sa drogama u bilo kom svojstvu, kaže Pekić i dodaje da je istovremeno posao Kancelarije i da izgradi efikasan sistem suprotstavljanja narkoticima.

Naveo je da je Kancelarija nasledila Nacionalnu strategiju za borbu protiv droga, koja je po svim standardima dobra, ali da se zalaže da se uradi strategiju koja je funkcionalna za naše potrebe.

Akcioni plan koji je bio opredeljen za tu nacionalnu strategiju istekao je, kaže Pekić i dodaje da je Kancelarija predvodila tim ljudi koji je sačinio novi akcioni plan u koji su, za razliku od prethodnog uključene i organizacije civilnog društva.

Predsednik Udruženja Preventiva Nebojša Đurasović kaže da za to Udruženje nije dovoljna samo informacija o supstanci koja se pojavila na tržištu, već da su im potrebne detaljnije informacije, da se zna kako nova supstanca izgleda, kako deluje, koje opasnosti nosi sa sobom, kako bi se na terenu korisnici upozorili i da bi se napravila procena rizika.

Kazao je i da to Udruženje kreće u novi inovativni projekat, koji se realizuje u okviru projekta za program UN za borbu protiv droge i kriminala, a podrazumeva to da se otkrivaju sklonosti ka korišćenju psihoaktivnih supstanci kod dece u školskom uzrastu, od petog do osmog razreda.

„Na osnovu crta licnosti se ustanovljava da li će deca imati sklonosti ka korišćenju psihoaktivnih supstanci i kasnije terapeuti koji su obučeni za to rade sa tom decom da do toga ne dođe, da se te crte ličnosti ojačaju, kako bi imali veštinu odbijanja i mogli da se odupru korišćenju“, kazao je Đurašović.

(Tanjug)