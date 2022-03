Pojedini delovi Starog grada sutra bez vode zbog radova na vodovodnoj mreži

Bez vode će ostati potrošači u ulicama Knićaninova (od Visokog Stevana do Skenderbegove), Milorada Gavrilovića (od Kapetan Mišine do Knićaninove) i Visokog Stevana (od Dubrovačke do Knićaninove).

„Potrošači u okolnim ulicama osetiće umanjen pritisak“, saopštilo je JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“.

Foto Shutterstock.com/ Yuri Samsonov, ilustracija

(Tanjug)

