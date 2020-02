Pojedini građani u centru grada bez grejanja zbog kvara

BEOGRAD – Zbog neophodne popravke kvara na delu toplovoda na grejnom području „Dunav“, danas od 11.00 časova bez grejanja su pojedini korisnici koji se nalaze u manjem delu centralne gradske zone, saopštile su „Beogradske elektrane“.

GRejanje nemaju potrošači u ulicama: Bulevar Despota Stefana od 1 do 36 (parni i neparni brojevi), Cetinjska od 5 do 30 (parni i neparni brojevi), Dobračina od 15 do 26, Braće Jugović 5 i 21, Vuka Karadžića 14, Cetinjska od 2 do 32, Makedonska od 5 do 29, Skadarska od 7 do 24, Simina od 8 do 35, Dositejeva od 8 do 17 (parni i neparni brojevi), Francuska od 6 do 25 (parni i neparni brojevi), Đure Daničića od 4 do 17 (parni i neparni brojevi), Resavska 2, Džordža Vašingtona od 2 do 28, Gospodar Jevremova od 48 do 59, Hilandarska od 1 do 13, Knjeginje Ljubice 12, Kopitareva gradina od 1 do 3, Rige od Fere 20, Šafarikova od 2 do 9, kao i Zetska 3, 19 i 21, precizira se u saopštenju.

Kako se navodi, ekipe za hitne intervencije su na terenu i čine sve da kvar bude otklonjen u što kraćem roku.

Očekuje se da će isporuka toplotne energije biti nastavljena u večernjim časovima, saopštilo je JKP „Beogradske elektrane“.

(Tanjug)