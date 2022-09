Pokret Novi Optimizam posthumno uručio zahvalnicu Draganu Janjiću za nesebičnu podršku

Pokret Novi Optimizam večeras je posthumno uručio zahvalnicu novinaru i glavnom i odgovornom uredniku agencije Beta Draganu Janjiću za „prijateljstvo, saradnju i nesebičnu podršku“ ovom pokretu.

Kako je direktor Novog Optimizma Branislav Grubački rekao za agenciju Beta, 37 ljudi i organizacija su dobili zahvalnice.

„Osvrnuli smo se na organizacije koje su bile deo naše saradnje i na ljude koji nisu više medju nama, a koji su ostavili veliki pečat na Novi Optimizam ili su bili njegov deo – Borki Pavićević, kao osnivačici Centra za kulturnu dekontaminaciju, Draganu Janjiću, koji je pre dve godine potpisao protokol o saradnji, kao i agenciji Beta na podršci“, rekao je on.

Zahvalnice su dobili i Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), redakcija N1, novinar Goran Dimitrijević sa Newsmax Adrije, nedeljnik Vreme, Novi magazin i njegova urednica Nadežda Gaće.

Grubački je rekao da je ove godine skupština Novog optimizma prvi put organizovana u Beogradu, a da je prva bila u Zrenjaninu pre dve godine.

„Mnogo smo dogadjaja organizovali širom Srbije, u sedam gradova smo bili aktivni za ove dve godine, nekoliko desetine tribina, protesta čime smo društvu hteli da pošaljemo poruku da treba da se pomerimo iz ove letargije, iz osećaja beznadja i da ovo što se sada servira kao nešto što nam je sudjeno, to nije tačno, tako da je to nešto što nas je povelo da skupštinu napravimo u Beogradu“, objasnio je on.

Na večerašnjem skušu promovisana je i platforma Nove Odgovornosti, a okupljenima su se obratili direktor NUNS-a Željko Bodrožić, predsednik Hrvatskog novinarskog društva Hrvoje Zovko, profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti Milena Dragićević Šešić, izdavač Gojko Božović i drugi.

(Beta)

